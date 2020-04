Muchas empresas ahora quieren tus chats de video, incluso Facebook

OAKLAND, California.- En medio de la pandemia de coronavirus, esta se ha convertido en una era de cumpleaños de Zoom, horas felices virtuales, horas de cuentos FaceTime y clases de yoga en Google. Nuestros amigos, compañeros de trabajo, maestros y médicos, si tenemos suerte, ahora existen en gran medida como caras en rectángulos en nuestros teléfonos y pantallas de computadora.

Con la vida social de las personas movida indefinidamente en línea, un grupo de grandes y pequeñas empresas tecnológicas quieren desalojar a Zoom, que está en rápido aumento, desde su posición privilegiada, debido a las preocupaciones de seguridad y otros problemas con el servicio de videollamadas. Ya había varios contendientes más pequeños para el trono, y ahora también hay uno grande: Facebook.

Zoom, que cuenta con 300 millones de usuarios, tuvo la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto, justo cuando millones de empleados de todo el mundo se vieron obligados a trabajar desde casa. Pero el servicio siempre se ha centrado en los usuarios comerciales, y se nota. Invitar a las personas a chats de video es engorroso; por ejemplo, Zoom genera una invitación de más de 20 líneas que ofrece una cantidad desconcertante de formas de conectarse (protocolo H.323 / SIP, ¿alguien?). Su sistema de chat de texto es rudimentario y le da a las personas exactamente dos emojis para reaccionar ante otros en video: un saludo y un pulgar hacia arriba.

Servicios más pequeños como Houseparty, que se lanzó en 2016, creen que esto les da una oportunidad. La aplicación, propiedad del fabricante de Fortnite, Epic Games, permite que hasta ocho personas conversen por video en salas virtuales, envíen mensajes de video llamados "Facemail" y jueguen. Houseparty dijo a fines de abril que tenía 50 millones de nuevas suscripciones en el último mes, una cifra que es 70 veces superior a lo normal en algunas áreas.

WhatsApp de Facebook, FaceTime de Apple y aplicaciones similares de Google también ofrecen video chat grupal, aunque FaceTime se limita a iPhones y otros dispositivos Apple. También lo hacen una variedad de empresas más enfocadas en los negocios: Cisco con WebEx, Microsoft con Skype y Teams, y la empresa más pequeña 8x8 con su servicio de código abierto Jitsi.

Ahora, Facebook tiene como objetivo hacer un gran impacto en el campo, aunque tendrá que lidiar con preocupaciones de privacidad y la cuestión de si finalmente mostrará anuncios junto con el chat de video.

Llamado Messenger Rooms, el servicio de Facebook anunció el viernes que usa salas virtuales similares a las que existen para el chat de texto en Messenger. Estos le permiten abrir la puerta para que sus amigos puedan pasar sin previo aviso, o programar una cena para las 8 pm de un viernes. Se pueden incluir personas sin cuentas de Facebook, y la compañía dice que no tendrán que crear cuentas

La herramienta vivirá en la aplicación principal de Facebook y en Messenger; eventualmente se extenderá a WhatsApp, Instagram Direct y el dispositivo de video llamada Portal de la compañía también.

"Es realmente agradable porque durante este período, cuando estamos todos en casa, muchas personas a las que probablemente no llamarás directamente", dijo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, hablando a The Associated Press a través de una videollamada de Messenger desde su casa en Palo Alto, California. "Actualmente no hay otra pieza de software que cree ese tipo de casualidad espontánea".

Zuckerberg dijo que Facebook había estado trabajando en el servicio antes de que la pandemia obligara a personas de todo el mundo a confinarse en sus hogares. Y cree que la tendencia hacia la comunicación por video se mantendrá después de que termine, incluso si está en un "pico antinatural" en este momento. La compañía también está ampliando el número de personas que pueden unirse a las videollamadas de WhatsApp de cuatro a ocho y agregando una opción "virtual" a su servicio de citas.

"Ciertamente, tener a todos en casa ha cambiado la forma en que pensamos sobre esto", dijo Zuckerberg.

Si bien Facebook ha experimentado un poco de resurgimiento en el uso en medio de la pandemia, aún no está claro si eso se mantendrá si las personas vuelven a la normalidad. "Aunque Zoom ha tenido una gran variedad de problemas de seguridad, Facebook nos parece aún menos confiable", dijo Carole Elaine Furr, contadora en Richmond, Vermont, que es un usuario frecuente de Zoom.

El ascenso meteórico de Zoom ha venido con algunos dolores de crecimiento. Los piratas informáticos han invadido las salas de reuniones para hacer amenazas, interponer mensajes racistas, anti-gays o antisemitas, o mostrar imágenes pornográficas, aunque la compañía ha tomado medidas para evitarlo. También enfrentó problemas de privacidad, como una función de "seguimiento de la atención" que Zoom finalmente eliminó a principios de este mes. Zoom también fue demandado en California por compartir datos de usuarios con Facebook, otra práctica que ahora dice que se detuvo.

La pandemia de COVID-19 ha "reescrito las reglas para la comunicación interpersonal", dijo Ian Greenblatt, director gerente y jefe del negocio de tecnología, medios e inteligencia de telecomunicaciones de JD Power. Para algunas compañías, dijo, esto podría significar una rara oportunidad de crear conciencia y lealtad del consumidor. Para otros, la repentina afluencia de usuarios, y las nuevas formas de usar sus herramientas, significa nuevos desafíos.

Facebook dice que no escuchará las videollamadas ni grabará lo que la gente muestra o cuenta. Por esta razón, en caso de que una fecha virtual viera una calificación X, es poco probable que la compañía intervenga a menos que alguien se queje. Facebook dice que no tiene planes en este momento para mostrar anuncios en videollamadas o usar información de ellos para orientar a los usuarios con anuncios. Por supuesto, eso podría cambiar.