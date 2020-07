Microsoft eliminó Bloc de notas y Paint con actualización, hay una forma de recuperarlos

Microsoft lanzó una actualización de Windows 10 que solucionó un fallo importante de seguridad en los DNS (y algunas otras cosas), pero en el proceso parece haber eliminado el Bloc de notas, Paint y WordPad para algunos usuarios que actualizaron a la versión 2004 al mismo tiempo.

Durante el último mes, ha habido varios reportes de usuarios de Windows 10 sobre aplicaciones que desaparecen después de actualizar a la versión 2004, por lo que parece que la actualización de ayer no es la causa del problema.

Al igual que otras características ‘rotas’ en la versión 2004, Microsoft no necesariamente las rompió o eliminó por completo, sino que cambió la forma en que se accede a ellas o se preinstalan y no hizo un buen trabajo al comunicar esto a los usuarios. Windows 10 eliminó recientemente ciertas características del Panel de control como parte de su proceso para centralizar todo en el menú de Configuración, y movió Fresh Start a Restablecer este PC en Configuración.

También disminuyó la cantidad de días que los usuarios de Windows 10 Pro, Enterprise y Education pueden retrasar manualmente las actualizaciones, de 365 días a 35 días. En el caso de las aplicaciones faltantes, Bloc de notas, Paint y WordPad, ahora son ‘programas opcionales’. La actualización a Windows 10 2004 parece desinstalarlos automáticamente, pero hay una manera de recuperarlos:

Ve a Configuración> Aplicaciones > Funciones opcionales > busca la aplicación a reinstalar. (Y cruza los dedos)

Algunos usuarios de la versión 2004 también informaron que no pueden descargar ni instalar dichas aplicaciones desde la Microsoft Store. La Store les dice que ya las tienen instaladas, aunque no sea cierto, o que no están ejecutando la última versión de Windows. Microsoft Store no es exactamente muy fiable en este sentido, por lo que recomendaría intentar reinstalar esas aplicaciones a través de la forma que describí antes.

Me encontré con este problema yo misma, a pesar de que todavía estoy en Windows 10 versión 1903. La tienda me dice que necesito Windows 10 compilación 19541.0, que es la versión 2004, pero Microsoft todavía no ha puesto a mi disposición la última versión. Cuando hago clic en ‘actualizar’ me lleva a una ventana separada que dice “Lo sentimos, no podemos encontrar esa página”, y luego me dirige al Programa Windows Insider.

Afortunadamente, el Bloc de notas se instaló previamente en mi PC con la versión 1903, por lo que no necesito instalarlo desde la Microsoft Store, pero este es solo un ejemplo de un obstáculo potencialmente confuso que algunos usuarios pueden encontrar, indica Gizmodo.

En contraste, Paint 3D está disponible en la tienda, pero no pude encontrar el viejo Paint. Microsoft dijo en el pasado que retiraría Paint, pero luego decidió incluirlo con Windows 10 versión 1903, pero esto no explica por qué no aparece en la tienda, pero el Bloc de notas sí.

Estos programas han existido durante más de 30 años y están acumulando polvo virtual en la mayoría de ordenadores. Como Solitario, son simplemente parte de Windows. Y por eso creo que Microsoft debería traer de vuelta una versión renovada de Space Cadet 3D Pinball.