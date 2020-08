Martha is Dead confirmado para Xbox Series X y PC en el 2021

El desarrollador de Town of Light, LKA, ha confirmado que su nuevo thriller psicológico en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, Martha is Dead, llegará a Xbox Series X en 2021, y hay un nuevo e inquietante tráiler que acompaña a la noticia.

Martha is Dead se desarrolla en Toscana, 1944, en el contexto del conflicto en curso entre las fuerzas alemanas y aliadas. La historia comienza cuando el cuerpo de una mujer, Martha, es encontrado al lado de un lago, en lo profundo de la campiña italiana.

Los jugadores, interpretaran el papel de su hermana gemela, deben lidiar con las repercusiones del asesinato, "todo mientras el horror de la guerra se acerca cada vez más".

LKA dice que Martha is Dead combinará ubicaciones del mundo real, eventos históricos, superstición y folklore para ofrecer "narrativas profundas de múltiples capas" en "tonos inquietantes y oníricos". Hay indicios de eso, con énfasis en inquietante, en el nuevo tráiler extremadamente espantoso, a continuación.

El cofundador y director de LKA, Luca Dalco, ha arrojado un poco más de luz sobre el enfoque del estudio sobre su último tema en una declaración que acompaña al nuevo avance, escribiendo: "Martha is Dead está ambientada en un período de la historia realmente interesante y angustioso, con Italia en este momento dividido entre dos grandes potencias que luchan por el futuro ".

El título anterior de LKA, The Town of Light, tomó un tema extremadamente difícil, a veces desgarrador, y lo presentó de una manera atractiva y respetuosa. "No parece tratar de sorprender, ni se aleja de escenas desagradables o simplemente incómodas".

Con suerte, Martha is Dead logrará realizar el mismo delicado acto de equilibrio cuando se trata de Xbox Series X y Steam el próximo año.