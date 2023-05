Los videojuegos de PlayStation de Sony generarán 450 millones en ingresos al ser lanzados en PC

Sony ha adoptado una nueva estrategia en el mundo de los videojuegos al lanzar algunos de sus títulos más populares, como The Last of Us y God of War, para computadoras. Hasta hace poco, estas franquicias, como God of War, Uncharted y Spider-Man, solo estaban disponibles en PlayStation, pero la empresa japonesa ha decidido cambiar esta política.

Te puede interesar: EU y Microsoft denuncian ataques cibernéticos de una organización china



Para el año 2025, se espera que el 40% de sus juegos exclusivos también estén disponibles en PC. Según las proyecciones de Sony, las ventas de sus videojuegos para computadoras generarán $450 millones de dólares (420 millones de euros) en ingresos este año, lo que supone un aumento del 80% en comparación con los $250 millones obtenidos en 2022.

En 2020, Sony lanzó algunos de sus videojuegos en PC, logrando ventas de $35 millones. Al año siguiente, estas cifras aumentaron a $80 millones.

Sony continúa expandiendo la disponibilidad de sus franquicias para los usuarios de PC. Títulos como God of War, Uncharted, Spider-Man y Horizon Zero Dawn han recibido elogios por parte de la crítica y ahora están al alcance de los jugadores de PC.

Sin embargo, la única desventaja para los jugadores de PC es que estas sagas no se lanzan simultáneamente en PC y consolas, ya que Sony prioriza su disponibilidad en PlayStation. En contraste, Microsoft lanza sus productos de manera simultánea en computadoras y Xbox.