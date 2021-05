Los tatuajes de videojuegos más pedidos

Tatuarse es una decisión que debe tomarse con cuidado y después de haber pensado a detalle qué es lo que se quiere llevar en la piel.

Después de todo, hablamos de llevar una marca que se quedará en la piel toda la vida (o bien hasta que se decida borrarla o cubrirla con otro diseño).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Para muchas personas los videojuegos representan no un estilo de vida, sino un eje que debe llevarse a flor de piel y por ello tatuarse un personaje o alguna alusión a un título o saga es una opción que vale la pena meditar, indica Unocero.

Con el fin de tener una idea más clara en torno a los tatuajes de videojuegos que más solicita la gente, el portal Casino.org realizó una estadística fundada en publicaciones de Instagram y enfocada en la identificación de dos rubros: Cuáles son los videojuegos que más se tatúan las personas y cuáles son los personajes de videojuegos más solicitados.

Los resultados son interesantes y arrojan insights que a más de uno tomará por sorpresa.

Dentro de los 10 juegos que más pide la gente figuran sagas como The Legend of Zelda y Pokémon, pero también están franquicias que, si bien son exitosas, se antojan más improbables dentro del circuito del tatuaje, como BioShock, Fallout y God of War.

Los 10 juegos que más se tatúa la gente son:

Pokémon The Legend of Zelda Super Mario Kingdom Hearts Final Fantasy God of War BioShock The Witcher Fallout Crash Bandicoot

Por lo que hace a los personajes más solicitados, también están aquellos que son apuesta segura como Pikachu, Mario y Pac-Man, y otros que es más difícil imaginar siendo tan reiterados en el argot de la tinta, como Spyro y Kratos.

Los 10 personajes de videojuegos que más se tatúa la gente son: