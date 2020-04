Los mejores episodios de South Park para ver en cuarentena

Los creadores de “South Park” han dado a conocer los mejores episodios de su irreverente serie para pasar la cuarentena.

En entrevista para EW, Trey Parker y Matt Stone, quienes han dado vida al show durante tantos años, han dado sus recomendaciones en 15 episodios de la serie de las 23 temporadas hasta la fecha, incluyendo: AWESOM-O, Trapped In The Closet, With Apologies To Jesse Jackson y “The Imaginationland Trilogy”.

Mejores capítulos:

Temporada 2, episodio 1 – Terrance and Phillip in Not Without My Anus

Temporada 8, episodio 1 – Good Times With Weapons

Temporada 8, episodio 2 – AWESOM-O

Temporada 8, episodio 14 – Woodland Critter Christmas

Temporada 9, Episodio 6 – The Death of Eric Cartman

Temporada 9, episodio 12 – Trapped in the Closet

Temporada 10, episodio 8 – Make Love, Not Warcraft

Temporada 11, episodio 1 – With Apologies to Jesse Jackson

Temporada 11, episodio 10 y 12 – Imaginationland Trilogy

Temporada 12, episodio 3 – Major Boobage

Temporada 13, episodio cuatro – Eat, Pray, Queef

Temporada 13, episodio 13 – Dances With Smurfs

Temporada 15, Episodio 7 – You’re Getting Old

Peores capítulos: