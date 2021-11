Los juegos que serán gratis en Prime Gaming en diciembre

Amazon tiene a Prime Gaming -el beneficio dirigido a usuarios videojugadores y que forma parte de la membresía Prime– y en él también hay un programa de juegos que están disponibles para descarga gratuita periódicamente.

La compañía informó sobre los juegos que los miembros de Prime Gaming podrán descargar gratis en diciembre y dentro de los más destacados figuran el remaster de uno de los juegos de carreras más adictivos de los últimos 15 años, indica Unocero.

Estos son los nueve juegos gratis en Prime Gaming de diciembre 2021:

1. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – Se trata de la remasterización de 2020 del juego originalmente publicado en 2010 en el que los usuarios se ponen detrás del volante a velocidades vertiginosas, tanto en el papel de corredor como en el de policía.

2. Frostpunk – Lanzado en 2018, es un juego de supervivencia y construcción de ciudad que se desarrolla en una versión alterna del siglo 19 y en el que los usuarios deberán gestionar recursos y explorar un ambiente devastado por un invierno volcánico.

3. Journey to the Savage Planet – Lanzado en 2020, es un título de aventura que se juega desde una perspectiva en primera persona y en el que la principal misión es reconocer y catalogar la flora y fauna de un planeta desconocido.

4. Football Manager 2021 – Lanzado en 2020, es un simulador de gestión de equipo de fútbol que será la delicia de quienes tienen mente estratégica y siempre han soñado con tener un propio equipo.

5. Morkredd – Lanzado en 2020, es una propuesta que se puede disfrutar en solitario o en cooperativo con alguien más, en la que a base de física, luces y sombras deberán resolverse puzzles.

6. Spellcaster University – Lanzado en 2021, es un simulador en el que los usuarios deberán construir una escuela de magia, ocuparse de las finanzas, contratar al profesorado e incluso convertirla en una academia de artes oscuras y demonología.

7. Youtubers Life – Lanzado en 2016 es, como su nombre lo indica, un simulador de youtuber en el que los usuarios deberán crear videos, ganar suscriptores, atender eventos exclusivos y más.

8. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – Lanzado en 2005, es un juego en el que los usuarios asumen el rol de un muerto viviente que deberá matar humanos y devorar sus cerebros.

9. Tales of Monkey Island Complete Pack – Lanzado en 2009, es un título que sigue las aventuras de Guybrush Threepwood, quien inadvertidamente soltó un hechizo vudú que transforma a los bucaneros en monstruos.