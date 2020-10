Los juegos que podrás disfrutar “gratis” en PS5 gracias a PlayStation Plus Collection

El pasado septiembre, Sony reveló PlayStation Plus Collection, una recopilación de juegos de PS4 que serán gratis en la PS5 para los suscriptores de PlayStation Plus. Si bien en aquel momento revelaron la gran mayoría de títulos que incluirá, hoy agregaron nuevas propuestas para formar el listado definitivo que verá la luz en el lanzamiento de la nueva consola. Es decir, el 12 de noviembre en Estados Unidos/México y el 19 del mismo mes en Europa.

La colección incluye títulos tanto de los estudios internos de Sony como de compañías terceras, indica Hipertextual.

Seguramente el añadido que más agradecerán los jugadores es Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la remasterización de los tres juegos originales que marcó el regreso de la franquicia. Y si eres de las personas que disfruta los exclusivos de PlayStation, estarás bien cubierto con God of War, The Last of Us Remastered, Bloodborne y Uncharted 4: A Thief’s End, entre otros. A continuación el listado completo:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Sin lugar a dudas, es una excelente propuesta, principalmente para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de disfrutar los exclusivos de Sony y planean comprar la PS5 y hacerse suscriptores de PlayStation Plus.

Si ya eres un consumidor habitual de la marca, quizá ya tienes la mayoría de juegos listados. Recuerda que en algunos casos aprovecharán el hardware de la nueva consola para mejorar su apartado visual. God of War, por ejemplo, correrá a 60 fps.

Un punto importante que debemos aclarar es que PlayStation Plus Collection no tiene relación con el tema de retrocompatibilidad. Si ya tienes algunos de los juegos de la lista, no necesitas ser suscriptor del servicio para volverlos a disfrutar en la PS5.

Para finalizar, Sony ya reveló los juegos gratuitos de PlayStation Plus para noviembre. Ojo, porque aparece el primero de PS5: Bugsnax. Los otros dos títulos son Shadow of War y Hollow Knight: Voidheart.