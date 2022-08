Lo más destacado del Gamescom Opening Night Live

Gamescom empezó con una serie de anuncios que darán de que hablar para el cierre de año asi como para el 2023.

El productor de GTA presenta el primer trailer de su nuevo juego

En la noche de apertura de Gamescom se dio a conocer el primer tráiler de Everywhere, el nuevo juego de mundo abierto del productor de Grand Theft Auto, Leslie Benzies.

El avance nos revela un mapa grande con varios entornos , que incluyen una ciudad futurista, un bosque, un área llena de lava y un desierto rocoso.

Luego se peude observar una variedad de clips que muestran lo que parece ser un juego de plataformas y disparos en tercera persona, así como secciones de conducción de vehículos.

Everywhere se desarrolla por Build a Rocket Boy, un estudio establecido por Benzies en 2016 con sede en Edimburgo, el juego saldrá a la luz en 2023.

Dune Awakening fue presentado en Gamescom

Después de mucho esperar oficialmente se ha presentado Dune Awakening, un MMO de supervivencia de mundo abierto, el juego está en desarrollo por parte de Funcom.

Anunciado por primera vez el año pasado, el juego busca contratar personal para trabajar en el juego que se dice que está inspirado en Conan: Exiles, otro juego de Funcom.

Dune: Awakening estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento, indica Unocero.

Lords of the Fallen tiene un inesperado reboot

Se anuncia el reinicio de Lords of the Fallen para PC y consolas de última generación, será un sucesor espiritual del juego de 2014.

El juego está siendo desarrollado por Hexworks, un equipo de CI Games fundado a principios de 2020, que tiene dos estudios con sede en Barcelona y Bucarest.

Está en desarrollo para PC, PS5 y Xbox Series X/S, con tecnología de Unreal Engine 5.

“Teniendo lugar más de mil años después de los eventos del primer juego, The Lords of the Fallen presenta una aventura completamente nueva en un vasto mundo interconectado, más de cinco veces más grande que el juego original”, comentó CI Games.

Las artes oscuras estarán presentes en Hogwarts Legacy

En la primer noche de Gamescom se reveló un nuevo trailer del juego de Hogwarts Legacy,esta centrado en el uso de las arts oscuras.

Mostrado como parte de Opening Night Live, el tráiler nos deja ver al personaje principal interpretando “Crucio”, una maldición imperdonable.

El tráiler también confirmó el contenido de la Edición Deluxe, que incluye artículos cosméticos.

Sonic Frontiers, Return to Monkey Island y más en Gamescom

Se ha dado a conocer un nuevo tráiler de Sonic Frontiers y se ha confirmado que la fecha de lanzamiento del juego será el 8 de noviembre.

Terrible Toybox, Devolver Digital y Lucasfilm Games han anunciado que Return to Monkey Island, el próximo capítulo de la épica saga de secretos, romance e intolerancia a la lactosa de Guybrush Threepwood, izará la bandera pirata y partirá hacia la diversión el 19 de septiembre en PC y Nintendo Switch.

Gearbox ha lanzado el primer tráiler de Tales from the Borderlands y ha confirmado la fecha de lanzamiento del juego.

El jefe de Gearbox, Randy Pitchford, subió al escenario en Gamescom Opening Night Live el martes para presentar el título antes anunciado.

Luego de una filtración reciente, el tráiler a continuación también confirmó la fecha de lanzamiento del 21 de octubre de 2022 para el juego narrativo de aventuras.

Callisto Protocol junto con Gotham Knights sorprenden en Gamescom

Un nuevo tráiler de Callisto Protocol dejó ver que el juego se ejecuta en hardware de la generación actual.

La jugabilidad fue presentada en el programa Opening Night Live de Gamescom por Glen Schofield.

Schofield también dio a conocer la mecánica de mutación. Los enemigos en el juego pueden tener apéndices disparados, y si no eres lo suficientemente rápido para cortarlos o volarlos en pedazos, volverán más fuertes.

Warner Bros. Games ha revelado que Gotham Knights se lanzará unos días antes de lo esperado para PS5, Xbox Series X/S y PC.

La fecha de lanzamiento de Gotham Knights se adelantó cuatro días hasta el 21 de octubre de 2022, dijo el martes.

El editor además lanzó un nuevo tráiler de ‘Villanos’ de Gotham Knights, que se puede ver a continuación.

Hideo Kojimaanuncia en Gamescom que lanzará un podcast

Hideo Kojima se presentó en la ceremonia de inauguración de la Gamescom para revelar el lanzamiiento de un podcast, que se lanzará el próximo día 8 de septiembre.

El piloto del podcast se llamará Brain Structure, ya está disponible en Spotify, y cuenta con versiones en japonés y también en inglés.

Teoricamente todos los programas saldrán en todos idiomas, y en él Kojima platicará sobre su proceso creativo, además de traer a varios invitados relacionados con la industria del videojuego.

Dead Island 2 anunciado oficialmente

El juego de rol de zombis Dead Island 2 se anunció en 2014, pero se volvió a revelar en Gamescom 2022. Hay seis personajes jugables, con un «tono pulposo e irreverente».

Se tiene contemplado que salga el 3 de febrero de 2023 en PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One y Xbox Series X.