PlayStation Plus Extra y Premium revelan los juegos que llegan en agosto

Sony ha anunciado los próximos juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra y Premium, los servicios por suscripción que ofrece la compañia.

A partir del 16 de agosto, los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium podrán disfrutar a Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, lo que significa que podrán experimentar los tres primeros capítulos de la serie Yakuza.

Dead By Daylight, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands y Bugsnax se encuentran entre los otros juegos que también se suman el presente mes.

Todos estos juegos parecen estar disponibles tanto para miembros Extra como Premium. Del mismo modo no está definido si todavía no se han confirmado los juegos exclusivos de Premium o si Sony no planea agregar más juegos clásicos al servicio este mes, indica Unocero.

La lista completa de juegos que se agregarán a PlayStation Plus Extra y Premium a partir del 16 de agosto es la siguiente:

Bugsnax

Dead by Daylight

Everspace

Metro Exodus

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Trials of Mana

Uno

Yakuza 0

Y Kiwami

Y Kiwami 2

Juegos interesantes para usuarios de PlayStation



Los títulos anteriores, los juegos de nivel PlayStation Plus Essential de agosto han estado disponibles para reclamar y descargar desde el 2 de agosto.

La selección de este mes contempla Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon y Little Nightmares.

PlayStation Plus Essential es el nuevo nombre del servicio de suscripción base de PS Plus, donde los jugadores pueden tener acceso a algunos juegos «gratuitos» cada mes.

Los jugadores pueden seguir jugando estos juegos incluso después de que ya no estén disponibles para reclamar al final del período mensual, siempre que sigan suscritos a PlayStation Plus Essential (o un nivel superior).