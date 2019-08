Las marcas que más dificultan el trabajo de las aplicaciones en Android

Hace un tiempo mencionamos que uno de los grandes problemas para tu batería era cerrar las aplicaciones y procesos en segundo plano, pues al hacer esto se gastaba mucha más energía cuando dichas aplicaciones se volvían a abrir. Por esta razón desde Android 6.0 Marshmallow, Google desarrolló un sistema de administración de procesos en segundo plano llamado Doze.

Doze fue evolucionando y en Android Pie se convirtió en una función llamada Batería Adaptativa, la cual utiliza inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de la batería sin la necesidad de ser tan brusco con los procesos en segundo plano, por ende se obtiene una buena experiencia de uso con un rendimiento de batería sobresaliente.

El problema es que a pesar de que los fabricante pueden usar la Batería Adaptativa de Android para sus teléfonos, casi todos usan una tecnología propia para este proceso, y muchas veces son tan agresivos con los procesos en segundo plano que afectan notablemente la experiencia de uso, indica Unocero.

Por esta razón el sitio Don’t Kill My App puntea a los fabricantes que peor tratan a los procesos y aplicaciones en segundo plano, situación que sin duda afecta la experiencia de uso del dispositivo.

¿Cuáles son las marcas que son más agresivas con las apps en segundo plano?

Según el sitio, las marcas son las siguientes:

Huawei (excepto el Nexus 6P)

Samsung (especialmente los teléfonos con Android Pie)

Nokia (también los teléfonos con Android One)

OnePlus

Xiaomi (excepto los teléfonos con Android One)

Meizu

ASUS

Wiko

Lenovo

OPPO

Sony

La misma compañía reconoce que los equipos con la mejor gestión de aplicaciones y procesos en segundo plano son los Pixel, seguido de HTC, que parece que sí utiliza la tecnología de Google para la gestión en segundo plano.

¿Cuáles son las “ventajas” y desventajas de una gestión agresiva de los procesos en segundo plano?

Una de las cosas por la que los fabricantes suelen ser muy “agresivos” con los procesos en segundo plano es para ahorrar batería, de hecho, si nos ponemos a pensar, Huawei tiene una de las mejores autonomías del mercado, pero a cambio muchas aplicaciones no funcionan muy bien en segundo plano.

En mi caso he utilizado varios dispositivos de Huawei, Honor y Xiaomi, y puedo decir que la experiencia de uso se ve mermada muchas veces por esta agresiva gestión de procesos en segundo plano, pues algunas aplicaciones no registran ubicaciones, a veces las notificaciones de YouTube no llegan, y los mensajes de Telegram y WhatsApp tardan más tiempo en notificarme de que me han llegado.

Por ende, las “ventajas” de esta gestión en realidad se convierten en una desventaja para la experiencia de uso.