Las enfermedades cardiovasculares son prevenibles en más del 80%

Más del 80% de las enfermedades relacionadas con el corazón, el sistema circulatorio y el metabolismo son prevenibles, de acuerdo con información de “The Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk: A Compass for Future Health” del Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Este tipo de problemas de salud se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel mundial, según un reporte de la farmacéutica Sanofi.

Entre los principales factores de riesgo cardiovascular están la hipertensión arterial, índice de masa corporal incrementado, tabaquismo y el sedentarismo. No obstante, los índices de mortalidad disminuyen cuando se logra un diagnóstico y tratamiento médico en etapas tempranas.

Es importante crear hábitos de vida más saludables, así como acciones de prevención y diagnóstico oportuno para poder evitar complicaciones que puedan ser fatales; con base en estudios clínicos y el historial médico de cada paciente los médicos pueden brindar un diagnóstico oportuno, indica Milenio.

Del mismo modo, es importante la disciplina personal para apegarse al tratamiento; esto alivia al organismo, controla el padecimiento y evita más complicaciones. Además hacer ejercicio como parte de la rutina diaria proporcionan energía suficiente y bienestar general para el organismo.

Acudir con un profesional de la nutrición es clave para lograr un tratamiento integral, ya que a partir de sus conocimientos y experiencia crean regímenes alimenticios personalizados que, entre otras cosas, están enfocados en disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos del organismo.