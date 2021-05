Lanzan nuevo tráiler de No More Heroes 3

La industria especializados en el mundo gaming y la empresa japonesa vuelve a lanzar un nuevo e interesante video de uno de los juegos más prometedores del momento entre los usuarios de Nintendo Switch.

Es la cuarta entrega de la franquicia y la tercera entrada de la serie principal No More Heroes. Este ha sido publicado recientemente y se corresponde con escenas de No More Heroes 3, publica Puente Libre.

El corto nos muestra más minutos del título procedentes de un nuevo tráiler de presentación general. No More Heroes III es un próximo videojuego de acción y aventura de hack and slash desarrollado y publicado por Grasshopper Manufacture para Nintendo Switch.