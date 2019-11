La red 5G ya está oficialmente disponible en China

Noviembre ha comenzado con muy buenas noticias para China. Desde el primer día del mes se habilitó de forma comercial la red 5G en una parte de las ciudades con los principales operadores telefónicos de ese país.

Los tres principales operadores telefónicos del país en conjunto anunciaron el despliegue comercial de forma oficial en ese país, además de la lista de las primeras 50 ciudades.

Por ahora la oferta comercial comprende solo ocho smartphones 5G en China. Entre esos las versiones 5G del Huawei Mate 20X, Huawei Mate 30, ZTE Axon 10 Pro, iQOO Pro, Vivo NEX 3, Xiaomi Mi 9 Pro, Samsung Galaxy Note 10 y Samsung Galaxy A90. El más barato es el iQOO Pro 5G con precio inicial de $483 USD.

Los planes de datos para estos equipos empiezan desde los $18 USD. Considerando que hay más de 600 ciudades en China, aún falta un largo recorriendo. Pero si viajas o vives la siguiente lista puede ser de utilidad, indica Poder PDA.

China Mobile: Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shijiazhuang, Xiong’an, Taiyuan, Jincheng, Hohhot, Shenyang, Dalian, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuxi, Suzhou, Hangzhou. We also have Ningbo, Wenzhou, Jiaxing, Hefei, Wuhu, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Nanchang, Yingtan, Jinan, Qingdao, Zhengzhou, Nanyang, Wuhan, Changsha. Furthermore, we have Zhuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Liuzhou, Nanning, Haikou, Qionghai, Chengdu, Guiyang, Kunming, Xi’an, Lanzhou, Xining, Yinchuan, Urumqi.

China Unicom: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Nanjing, Tianjin, Wuhan, Jinan, Zhengzhou, Suzhou, Qingdao, Chongqing, Chengdu, Ningbo, Wenzhou, Jiaxing, Shaoxing, Dongguan, Foshan, Zhongshan, Zhuhai, Wuxi, Changzhou, Nantong, Shenyang, Changsha, Dalian, Lanzhou, Fuzhou, Shijiazhuang, Taiyuan, Xining, Xi’an, Xiamen, Guiyang, Xiong’an, Hohhot, Nanning, Haikou, Harbin, Nanchang, Hefei, Yinchuan, Kunming 50 cities including Changchun, Quanzhou, Liuzhou, Yingtan and Urumqi.

China Telecom: Beijing, Tianjin, Shanghai, Shijiazhuang, Xiong’an, Taiyuan, Shenyang, Dalian, Changchun, Wuxi, Suzhou, Hangzhou, Jiaxing, Hefei, Wuhu, Quanzhou, Nanchang, Yingtan, Zhengzhou , Nanyang, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Liuzhou, Haikou, Qionghai, Kunming, Xi’an, Lanzhou, Urumqi, Chongqing, Jincheng, Hohhot, Harbin, Nanjing, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Xiamen, Jinan, Qingdao, Changsha, Zhuzhou, Dongguan, Nanning, Chengdu, Guiyang, Xining, Yinchuan.