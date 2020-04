La película de Evangelion: 3.0+1.0 retrasa su estreno indefinidamente por coronavirus

La última película de Evangelion 3.0 + 1.0 la cual iba a salir este 27 de junio es aplazada de manera indefinida. Así lo dio a conocer el estudio desarrollador a través de su sitio web oficial.

La decisión fue tomada por el equipo de producción atendiendo a las indicaciones del gobierno para combatir el brote de Coronavirus en el país. La película estaba programada para estrenarse el próximo 27 de junio en Japón, y el staff anunciará la nueva fecha de estreno tan pronto como sea decidida.

Adicionalmente, el sitio oficial publicó una nueva imagen promocional, revelando también el nombre oficial en inglés como Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time.

La película es la última entrega de la tetralogía Shin Evangelion, las primeras tres se estrenaron en 2007, 2009 y 2012, respectivamente. Netflix adquirió recientemente la licencia de distribución de la serie original Neon Genesis Evangelion y añadió tanto el anime como las películas Shin Seiki Evangelion Gekijōban: Death & Rebirth – Shi to Shinsei y Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion en el mes de junio.