La app de Adobe te permite cambiar a dónde mira una persona en la foto

Cuanto más grande es el grupo (o más jóvenes los sujetos), más difícil es asegurarse de que todos en la foto miren en la dirección correcta. ¿Deberían estar todos mirando al fotógrafo? ¿A la lente de la cámara? ¿A alguien más en la toma? Adobe Photoshop Elements 2021 soluciona el problema permitiendo cambiar hacia donde mira cada persona deslizando unos simples controles.

Si no estás familiarizado con Adobe Photoshop Elements, es como una versión de Photoshop, el programa de edición de fotos insignia de Adobe, que ha sido optimizado y simplificado para los fotógrafos aficionados que no necesariamente quieren pasar horas ajustando píxeles. Los algoritmos subyacentes no son menos potentes que los de Photoshop, pero la interfaz de Photoshop Elements es menos intimidante para los nuevos usuarios. Photoshop Elements es a menudo la primera aplicación en obtener las últimas y mejores herramientas de corrección y mejora automáticas impulsadas por IA de Adobe.

Con Photoshop Elements 2021, Adobe está introduciendo un puñado de nuevas características, incluida la capacidad de convertir una foto en un GIF animado cortando varios elementos y moviéndolos en paralaje para crear la ilusión de movimientos de cámara en 2D y 3D. Es un efecto que se usa a menudo en documentales como The Kid Stays in the Picture para dar vida a las imágenes fijas, pero en lugar de requerir un artista que pase horas cortando minuciosamente una foto en capas separadas para animarla, el efecto se consigue en un clic. Photoshop Elements 2021 separa inteligentemente elementos y los anima de forma automática.

Si tus imágenes están destinadas a las redes sociales, Adobe también ha introducido plantillas de superposición de texto que podrían convertir a cualquiera en un maestro de los memes, pero la adición más interesante al conjunto de herramientas de Photoshop Elements 2021 es su nueva función Face Tilt. La aplicación reconoce automáticamente las caras en una foto y luego, usando un conjunto de tres controles deslizantes simples, los usuarios pueden cambiar el ángulo y la orientación de la cara para que parezca que está mirando en una dirección diferente, indica Gizmodo.

La herramienta tiene sus límites obvios. Si un niño se distrae y mira hacia un lado en la imagen de modo que su rostro no es visible, Face Tilt no podrá volver a ponerlo en el marco. Pero cualquier editor de fotos que haya tenido que fusionar manualmente las cabezas de varias tomas en una sola imagen para asegurarse de que todos miren en la misma dirección sabe que la herramienta reduce un par de horas de trabajo a diez minutos.

Adobe Photoshop Elements 2021 ya está disponible en Adobe.com y a través de vendedores oficiales. A diferencia de Adobe Photoshop, que solo está disponible con una suscripción de Adobe Creative Cloud (con tarifas mensuales o anuales), Photoshop Elements se puede comprar directamente como una aplicación independiente por $100.