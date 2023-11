La Inteligencia Artificial detecta diabetes tipo 2 en 10 Segundos a través del análisis de voz

HERMOSILLO, Sonora.- Un reciente avance científico liderado por el equipo de Klick Labs en Estados Unidos ha demostrado que la inteligencia artificial (IA) puede detectar la diabetes tipo 2 con una precisión asombrosa mediante un análisis de voz de tan solo seis a diez segundos de duración. Este método innovador abre nuevas posibilidades en el diagnóstico médico, aunque también plantea cuestiones éticas y de privacidad.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Durante el análisis de la frecuencia de voz, la IA examina cambios imperceptibles para el oído humano, como la melodía del habla, el ritmo, las pausas y los tonos. Con grabaciones de conversaciones telefónicas como base, la tecnología se basa en hasta 200,000 características diferentes de la voz humana. Los algoritmos pueden identificar patrones específicos que coinciden con ciertos cuadros clínicos, como la diabetes tipo 2.

Precisión sorprendente

La IA desarrollada por Klick Labs demostró una precisión notable al diagnosticar cambios en el tono y la intensidad de la voz. Al combinar estos datos con información básica de salud, como edad, sexo, altura y peso, la tecnología alcanzó una precisión del 89% en mujeres y del 86% en hombres. Este método representa una mejora significativa en comparación con los métodos de detección convencionales, que a menudo son costosos y requieren más tiempo.

Proceso de desarrollo

Para entrenar la IA, los investigadores grabaron las voces de 267 personas sin diabetes y diagnosticadas con diabetes tipo 2. Durante dos semanas, los participantes pronunciaron una frase corta en sus teléfonos inteligentes seis veces al día. Analizando más de 18,000 muestras de habla, se identificaron 14 características acústicas distintivas que diferenciaban a las personas con y sin diabetes tipo 2.

Implicaciones y desafíos

A pesar de la sorprendente precisión de esta tecnología, los resultados siempre deben ser corroborados por profesionales médicos. Además, surge la preocupación por el potencial mal uso de esta herramienta, ya que los críticos advierten sobre el riesgo de abuso en ámbitos laborales o centros de llamadas de seguros médicos. La protección de datos y la privacidad son aspectos críticos que deben abordarse con atención y responsabilidad política.

Perspectivas futuras

Los investigadores de Klick Labs aspiran a expandir esta tecnología para la detección de otras enfermedades, como la hipertensión arterial y la prediabetes, utilizando el análisis de voz. Este avance destaca el creciente papel de la inteligencia artificial en la atención médica, subrayando su potencial para transformar los métodos de detección y mejorar el tratamiento de diversas condiciones médicas.

El estudio detallado sobre esta tecnología se encuentra publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings: Digital Health bajo el título 'Acoustic analysis and prediction of Type 2 Diabetes Mellitus using smartphone-recorded voice segments' (Análisis acústico y predicción de la diabetes mellitus de tipo 2 mediante segmentos de voz grabados en teléfonos inteligentes).