Cirujanos han realizado el primer trasplante de ojo completo del mundo

NUEVA YORK.- Cirujanos han llevado a cabo el primer trasplante de un ojo humano completo en el mundo, una adición extraordinaria a un trasplante de rostro, aunque es demasiado pronto para saber si el hombre podrá ver a través de su nuevo ojo izquierdo.

Un accidente con líneas de alta tensión destruyó la mayor parte del rostro y un ojo de Aaron James. Su ojo derecho aún funciona. Pero los cirujanos de NYU Langone Health esperaban que reemplazar el ojo faltante mejorara los resultados estéticos para su nuevo rostro, al respaldar la cuenca del ojo y el párpado trasplantados.

El equipo de NYU anunció el jueves que hasta ahora, eso es exactamente lo que está sucediendo. James se está recuperando bien del doble trasplante en mayo pasado y el ojo donado se ve notablemente saludable.

Se siente bien. Todavía no tengo ningún movimiento en él. Mi párpado, aún no puedo parpadear. Pero estoy empezando a tener sensación ahora", dijo James a The Associated Press mientras los médicos examinaban su progreso recientemente.