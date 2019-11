Instagram comienza a copiar algunas de las mejores funciones de TikTok

Primero, Instagram acabó con Snapchat al copiar su función de Historias. Ahora, según parece, la red social está dirigiéndose a por TikTok con un nuevo formato llamado Reels.

Reels se está implementando actualmente en Brasil, según lo que ha adelantado TechCrunch. Disponible tanto en iOS como en Android, la función permite a los usuarios grabar clips de 15 segundos que luego pueden combinar con música.

Los usuarios pueden ajustar la velocidad, así como tomar prestado audio de otros vídeos para remezclar el contenido. También parece que Instagram está añadiendo herramientas de edición de vídeo, como la capacidad de agregar subtítulos con temporizador y transiciones. Una vez que un usuario termina de editar, el vídeo se puede publicar en sus Historias, y también se puede compartir en una nueva sección de la pestaña Explorar.

Por el momento, no hay una línea temporal concreta sobre cuando podremos ver Reels en el resto de países. Un portavoz de Instagram dijo a Gizmodo que la compañía simplemente está emocionada por probar la función en Brasil por ahora, y que “incorpora los aprendizajes y el feedback de la comunidad a medida que va avanzando”.

“Estamos entusiasmados por probar Reels, un nuevo formato de Historias que le da a nuestra comunidad una forma de crear vídeos entretenidos y cortos con música”, dijo Robbie Stein, Director de Producto en Instagram a Gizmodo.

Este no es el primer intento de Facebook de clonar TikTok. El año pasado, lanzó Lasso, una plataforma de vídeo de formato corto dirigida a adolescentes. Si no has oído hablar de ello, es porque nadie acabó descargándoselo. Desde noviembre de 2018 hasta febrero de este año, se estima que aproximadamente 70.000 usuarios lo descargaron en Estados Unidos, una notable diferencia en comparación con los 39,6 millones de descargas de TikTok en el mismo periodo de tiempo.

Aunque eso podría ser un indicativo del poder que tiene TikTok, lo que demuestra es lo difícil que es que una nueva plataforma social gane tracción. Instagram, sin embargo, está firmemente arraigado a su audiencia.

The Verge filtró el audio de las reuniones internas de Facebook el pasado mes. En ese audio, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló que era muy consciente de que TikTok representa un desafío para Instagram.

Con este contexto, no es sorprendente ver a Facebook copiando alguna de las funciones de TikTok en Instagram. Curiosamente, TikTok también parece estar tomando cosas de Instagram. El verano pasado, TikTok estuvo experimentando con una pestaña de Descubrir dentro de su aplicación, así como un diseño en cuadrícula para su feed que funciona como la página de Explorar de Instagram.

Es importante señalar en qué momento está probando Instagram esta nueva función. Los senadores de Estados Unidos han estado diciendo que TikTok puede representar una amenaza para la seguridad nacional, y a pesar de los intentos de TikTok por despejar cualquier preocupación posible, está siendo investigado. Por eso parece que no es un mal momento para que los rivales de TikTok le claven un cuchillo por la espalda. Otras startups como Firework ya están rondando, listas para llenar el vacío si TikTok cae, indica Gizmodo.