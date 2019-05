Huawei podrá utilizar tarjetas microSD en sus nuevos móviles

La semana pasada fue bastante complicada para Huawei tras comenzar a recibir el rechazo de varias compañías y organizaciones para colaborar con ellos, pues Estados Unidos había puesto a Huawei en la lista negra.

Inclusive la “SD Association” había eliminado a Huawei de las empresas asociadas que podían utilizar esta tecnología desde el pasado 23 de mayo, pero 5 días después han cambiado de opinión y han restituido a Huawei.

Esta decisión de la “SD Association” llega solamente unas horas después que Huawei anunciará que interpondrá una demanda de apelación contra el decreto presidencial de Estados Unidos para incluirlos en la lista negra.

El veto de la “SD Association” para Huawei no solamente implicaba que el fabricante no pudiera utilizar tarjetas microSD, sino que también no podría presumir ser una empresa cuyos productos incluyan el el estándar otorgado por la organización sin fines de lucro, pero ahora vuelven a recuperar todos estos beneficios.

Poder PDA señala que Huawei parece comenzar a ver algo de luz al final del camino, pero aún queda mucho por recorrer si quiere salir adelante y eliminar todos los bloqueos impuestos por el gobierno de Donald Trump.