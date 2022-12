Hideo Kojima podría convertirse en una inteligencia artificial después de su muerte

JAPÓN.- La inteligencia artificial puede parecer bastante perturbadora para algunas personas e incluso inspirar múltiples películas de terror en Hollywood, no obstante, también están los que les parece una buena idea y entre ellos se encuentra el legendario Hideo Kojima, el director japónes de videojuegos y creador de franquicias como Metal Gear, Policenauts y Snatcher.

El aclamado desarrollador de 59 años fue recientemente entrevistado por IGN sobre el su nuevo estudio Kojima Productions y el desarrollo de nuevos proyectos. No obstante, el momento que trascendió de la conversación fue cuando Kojima declaró que desea seguir haciendo videojuegos, incluso después de su muerte.

Al ser cuestionado sobre el futuro de su estudio y carrera, Hideo afirmó que seguirá nutriendo su creatividad y publicando nuevos proyectos mientras pueda y que incluso podría convertirse en una inteligencia artifical para que Kojima Productions siempre "mantenga sus estándares actuales" y no se pierdan los valores.

Seguiré liderando mientras esté aquí, y todo lo que me importa es que nuestras raíces en lo que respecta a la creación se mantengan intactas (...) Pero ya sabes, probablemente me convertiré en una IA y me quedaré. Necesitas ser estimulado de muchas maneras diferentes si quieres seguir creando cosas nuevas, así que imagino que seguiré colaborando con otros y asimilando cosas nuevas incluso si soy una IA”, declaró durante la entrevista.