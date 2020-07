Kojima Productions y Junji Ito planean desarrollar un videojuego de terror

El icónico artista de manga de terror Junji Ito y el influyente director de videojuegos Hideo Kojima podrían llegar a trabajar juntos, según los comentarios de Ito en la Comic-Con.

Famoso por su intenso estilo artístico e historias deslumbrantes, Ito está particularmente asociado con la serie de terror del cuerpo del súcubo malvado "Tomie" (1987-2000), el cuento de monstruos de vida marina controlado por bacterias "Gyo" (2001-2002), la historia espiral maldita "Uzumaki" (1998-1999), y una interpretación ganadora de Eisner de "Frankenstein".

Ahora parece que está en proceso de colaborar con uno de los directores más conocidos del mundo de los videojuegos, Hideo Kojima.

Ito ya había hecho un cameo en el juego dirigido por Kojima de 2019 "Death Stranding". En el evento en línea Comic-Con @ Home de este año, se le preguntó si estaba involucrado en el desarrollo de otro videojuego.

Dijo (a través de un traductor, y como lo notó Comicbook.com ) que "la respuesta simple es no", pero divulgó que sí "conoce al director Kojima y hemos estado conversando sobre que podría tener un juego basado en el horror que podría ser haciendo, y por eso me ha invitado a trabajar en eso, pero aún no hay detalles al respecto ".

Kojima creó y supervisó la franquicia "Metal Gear" durante casi treinta años durante su tiempo en el gigante editorial Konami. Después de su partida oficial en octubre de 2015, se asoció con Sony Interactive Entertainment para el desarrollo de la enigmática aventura de entrega de paquetes post-apocalíptica de 2019 "Death Stranding".

Su interés en el género de terror se evidenció a través de la experiencia de corredor "PT", un avance jugable realizado en conjunto con el director y productor de cine Guillermo del Toro, que podría haberse convertido en una resurrección completa de la franquicia de "Silent Hill" de Konami titulada "Silent Hills". "

Kojima y el pretendido líder de "Silent Hills", Norman Reedus, se mudaron a "Death Stranding" a través de una nueva Kojima Productions independiente, con Del Toro haciendo un cameo junto a Ito y varios otros.

Más tarde, Del Toro indicó que Ito había sido contactado originalmente para ayudar a desarrollar lo que se habría convertido en "Silent Hills".

"Tomie" de Ito ya está siendo inyectado con una nueva oportunidad de vida, cortesía de una serie para la plataforma de televisión de formato corto Quibi, con la dirección del director francés Alejandro Aja ("Crawl", "Piranha 3D", "The Hills Have Eyes") y Adeline Rudolph (la diabólica Agatha en "Chilling Adventures of Sabrina") como su personaje principal.

Del mismo modo, un nuevo anime de cuatro episodios basado en "Uzumaki" está en producción para 2021.