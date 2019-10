Google dedica su ‘doodle’ al químico William Ramsay

HERMOSILLO, Sonora.- El navegador de Google dedicó su emblemático “doodle” al químico británico William Ramsay, quien ganó el premio Nobel de Química en 1904.

Ramsay nació en 1852 y estudió en su ciudad natal, Glasgow. Comenzó a estudiar la química orgánica mientras hacía su tesis doctoral sobre la picolina, pero el campo donde sobresaldría sería la química inorgánica.

Entre 1885 y 1890, mientras realizaba trabajos sobre los óxidos de nitrógeno, concluyó que existía un gas desconocido en el aire. En conjunto con John Rayleigh, investigaron esta hipótesis hasta descubrir en 1894 el argón.

Más tarde, continuando sus investigaciones sobre el reciente argón, Ramsay descubrió otro nuevo elemento: el helio.

Así, basándose en los “huecos” de la tabla periódica de Mendeleiev, completó las zonas de los gases inertes.

Descubrió el criptón, el xenón y el neón en conjunto con Morris W. Travers en 1898. Estos trabajos le concedieron el premio Nobel de Química.

Posteriormente, realizó investigaciones en el campo de la radiactividad, descrita por los famosos Pierre y Marie Curie.

Sobresalen sus escritos Gases of the Atmosphere (1896), Modern Chemistry (1902) y Essays, Biographical and Chemical (1908).

