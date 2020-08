GeForce ahora permite sincronizar tus juegos de steam de manera automática

Nvidia le ha dado a GeForce Now una forma más fácil de buscar juegos compatibles con una nueva característica llamada Game Sync. En lugar de desplazarse por las categorías de juegos en el menú principal o escribir títulos de juegos en la barra de búsqueda, los usuarios de GeForce Now pueden sincronizar su biblioteca de Steam con su cuenta. Los juegos aparecerán automáticamente en Mi biblioteca para facilitar el acceso, eliminando muchas conjeturas al encontrar juegos compatibles.

GeForce Now es un servicio de juegos en la nube 'traiga su propio juego', lo que significa que no necesita comprar juegos a través de su plataforma para jugarlos en la nube. Funciona con juegos que ya has comprado en Steam, Epic, Uplay, etc., a diferencia de Google Stadia, que requiere que sus usuarios compren una copia separada del juego para jugarlo en su plataforma de juegos en la nube.

Hace mucho, mucho tiempo, cuando GeForce Now todavía estaba en Beta, Nvidia tenía una lista completa de juegos que eran compatibles con su servicio disponible en su sitio web. Sin embargo, una vez que se lanzó oficialmente la plataforma de transmisión en la nube, esa lista desapareció (junto con muchos, muchos juegos de Blizzard Entertainment, 2K Games, Bethesda, Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters y Klei Entertainment) y los usuarios no tuvieron que desplazarse bien.

El método de la barra de búsqueda no es terrible si solo está buscando un solo juego, pero la verificación cruzada de toda su biblioteca de Steam podría llevar mucho tiempo.

Para sincronizar tu biblioteca de Steam con GeForce Now, haga clic en el engranaje de Configuración en la esquina superior derecha del iniciador. Verá el icono de Game Sync en el lado derecho.

Los usuarios necesitarán volver a sincronizar cada vez que compren un juego a través de Steam, y desafortunadamente, esto no ayuda a alguien que está buscando un juego compatible con GeForce antes de comprarlo.

Y aunque los usuarios pueden sincronizar juegos que han comprado en diferentes tiendas digitales, como Epic y Uplay, GeForce Now actualmente no ofrece una forma de sincronizar automáticamente. Sin embargo, parece que sería fácil para Nvidia implementar eso en algún momento en el futuro, ya que pudo hacerlo con Steam.