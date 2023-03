Gasta más de 11 mil pesos para hacer una “maquinita” con juegos de Nintendo 64

El Nintendo 64 es una de las consolas más icónicas de los videojuegos; al final del día, muchos de los juegos debutaron en exclusiva para esa plataforma en 1990. Un fan ahora decidió honrarla de una forma muy especial.

Los gabinetes de arcade, conocidos en México y Latinoamérica como “maquinitas”, todavía son muy queridos. Mientras compañías como Arcade1Up se encargan de comercializar esta clase de artículos, hay algunos fanáticos que prefieren poner a prueba sus conocimientos para fabricarlos ellos mismos.

¿UNA MAQUINITA CON JUEGOS DE NINTENDO 64? UN FAN LO HIZO REALIDAD

Ese es el caso de Ravnfrausing, un usuario que decidió generar su propia “maquinita” con videojuegos de Nintendo 64. Por supuesto, fue un trabajo muy difícil que no solo requirió tiempo y esfuerzo, también mucho dinero. Compartió su trabajo en internet y de manera rápida se hizo viral.

Mediante una publicación en reddit, el fanático publicó algunas imágenes que dejan ver el funcionamiento de este gabinete de arcade. Usó un televisor CRT que se conecta a una consola original, todo esto dentro de un complejo marco de madera. En la descripción, dice que construirlo le costó alrededor de 650 dólares es decir, más de 11 mil 700 pesos.

A pesar del precio elevado, algunos usuarios del foro quedaron impresionados y expresaron su interés de tener su propia “maquinita” de Nintendo 64. En respuesta a un fan, Ravnfrausing dijo que en un par de semanas empezará a realizar una guía que permitirá a otras personas replicar este proyecto, indica Level Up.

Si bien en las imágenes sólo se ve el cartucho de Mario Kart 64, es posible que también sea posible jugar otros títulos como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Golden Eye 007 y muchos más.