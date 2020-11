Galaxy Z Fold 3 adelantaría su lanzamiento

A raíz de los cambios en los planes de realización de los grandes eventos, debido a la aparición de la pandemia, es prácticamente seguro que la mayoría de los lanzamientos en 2021 seguirán siendo en línea, lo que permite que las marcas como Samsung, planeen mejor cuando presentar sus nuevos productos y al parecer adelantarán la gama premium, como lo es la serie Galaxy S.

Si bien ya tiene semanas que se rumorea que entre enero y febrero se va a lanzar, ahora un reporte desde Corea indica que en lugar de la serie Galaxy Note, se va a lanzar al Galaxy Z Fold 3 y que por ese motivo, cuando se presente el Galaxy S30 o Galaxy S21, incluirá el S Pen, pero solo en la versión Ultra.

Evidentemente el Galaxy Z Fold 3 sería el otro equipo que use el SPen, según la fuente que se dice, proviene directamente de Samsung Electronics.

Si bien no se menciona la fecha, la fuente “oficial” indica que el Galaxy Z Fold 3 se va a lanzar pronto. Esta vez no se lanzaría entre agosto y septiembre, sino en junio aunque no estarían aún listas las características del mismo, excepto por el S Pen.

Lo que es seguro que usen, independientemente de la fecha, es la nueva cubierta UTC, que protege la pantalla del Fold3 de los rayones y una cámara debajo de la misma.

Con información de Pasión Móvil.