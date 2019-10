Facebook no lanzará su criptomoneda si no es aprobada por gobierno de EU

Libra, la criptomoneda de Facebook, ha sido cuestionada prácticamente desde su anuncio. Luego de la partida de socios clave, ahora Mark Zuckerberg y compañía tendrán que comparecer ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en donde deberán responder los cuestionamientos del Comité de Servicios Financieros.

Ante esto, el fundador de Facebook ha hecho pública su declaración en donde promete que no seguirá con Libra hasta que los reguladores de Estados Unidos lo aprueben. Zuckerberg menciona que la idea detrás de su criptomoneda es la de facilitar el envío de dinero por medio de dispositivos móviles para aquellos que no tienen una cuenta de banco, indica Gizmodo.

Mark Zuckerberg pone a Libra como una solución para "aquellos a los que les ha fallado el sistema" y anticipa que han considerado las preocupaciones relacionadas a que la criptomoneda puede ayudar a financiar terroristas o a lavar dinero. Ante eso dice que mantendrá un diálogo constante con cualquier ente regulador. De igual modo asegura que la Asociación Libra está consciente de esos problemas.

Uno de los puntos interesantes de esta declaración es que Zuckerberg afirma que Facebook no lanzará Libra en otras partes del mundo si no cuenta primero con la aprobación de los reguladores de Estados Unidos. A la empresa no le importa retrasar el lanzamiento hasta que todas las dudas se hayan disipado.

Estamos comprometidos a tomarnos el tiempo para hacer esto bien.

El jefe de la tecnológica también habló de Calibra, sobre todo respecto a si la gente podría confiar su información financiera a Facebook. Luego de dos años en los que la empresa se ha visto envuelta en escándalos de privacidad, es normal que las personas tengan sus dudas.

Ante esto, Zuckerberg dijo que no venderán la información de las personas, ni la utilizarán para tomar decisiones sobre préstamos o crear informes de crédito. De igual modo afirmó que no compartirán esta información con terceros para préstamos o decisiones de crédito. Lo que si hará Facebook es usar estos datos "para mejorar sus servicios" y esto incluye la publicidad.

Mucho se ha dicho con respecto a la volatilidad de las criptomonedas y en el caso de Libra, el mismo Donald Trump dijo que la única moneda confiable y dominante en cualquier parte del mundo es el dólar estadounidense.

Mark Zuckerberg declaró que no tienen intenciones de crear una moneda soberana. "La política monetaria corresponde a los bancos centrales" dijo el ejecutivo, haciendo hincapié de que la Asociación Libra no pretende competir con cualquier moneda y que funcionará con la Reserva Federal y otros bancos centrales.

Si bien Facebook ha dicho que no proseguirá hasta que los reguladores no lo aprueben, en su declaración deja entrever un posible escenario en donde China se adelante a Estados Unidos al presentar un sistema similar en los próximos meses.

"Si Estados Unidos no innova, nuestro liderazgo financiero no está garantizado."