Facebook lanzará “citas virtuales” sobre Messenger para usuarios de Facebook

Facebook ha anunciado su nuevo nueva función de “citas virtuales”, la cual permitirá realizar videollamadas a los usuarios de su servicio de citas de Facebook al conectarse y realizar videollamadas en su plataforma de Messenger, siendo una excelente alternativa a una cita en el mundo real.

El chat de video ofrece una opción más segura para explorar posibles conexiones con sus coincidencias.

Cuando la nueva función de citas este activa, los usuarios en línea podrán invitar a un partido a una cita virtual. El destinatario puede elegir aceptar o rechazar la oferta a través de una ventana emergente que aparece.

Si aceptan, los usuarios de Facebook Dating se conectarán en un chat de vídeo con tecnología de Facebook Messenger para llegar a conocernos.

Como la característica aún se está desarrollando, Facebook se negó a compartir detalles más específicos sobre cómo funcionará, en términos de características de privacidad y seguridad.

Facebook no es el primer servicio de citas en línea en pasar al vídeo como resultado de la pandemia. Pero muchas aplicaciones rivales de citas también estaban adoptando funciones de video mucho antes de que llegara el coronavirus.

Trastabillar, por ejemplo, ha ofrecido llamadas de voz y vídeo en su aplicación durante aproximadamente un año. La función allí funciona como una llamada telefónica normal o FaceTime de Apple. Sin embargo, los usuarios no tienen que compartir su número de teléfono u otra información privada, como una dirección de correo electrónico, lo que lo hace más seguro.

La compañía dice que el uso de la función se ha disparado en los últimos dos meses a medida que los usuarios adoptan las citas virtuales.

Mientras tanto, Match Group recientemente ha lanzado vídeos en varias de las aplicaciones de citas que opera.

Este mes, la aplicación Match agregó un chat de vídeo que permite a los usuarios que ya coinciden conectarse a través de videollamadas.

Match, propiedad de Bisagra, también lanzó un aviso de "Citas desde casa" y también está preparando su propia función de vídeo en vivo, dice Match . Plenty of Fish (PoF), otra propiedad de Match, lanzó la transmisión en vivo en marzo, brindando a los solteros una nueva forma de pasar el rato con amigos y posibles partidos.

La aplicación insignia de Match Group, Tinder aún no ha aceptado las fechas de vídeo en vivo, pero aún ofrece una manera para que los usuarios agreguen video a sus perfiles. La compañía no podía comentar si las citas por vídeo estaban o no en proceso para Tinder, pero en la era posterior a COVID, sería casi extraño no ofrecer dicha función.

Facebook no ha confirmado una fecha exacta para el lanzamiento de su nueva función, pero espera se integre a la plataforma en los próximos meses.