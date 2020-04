Facebook anuncia Messenger Rooms

Debido a la pandemia de coronavirus las plataformas de video han vistos crecer su demanda de una manera importante. De acuerdo con información de Facebook, 700 millones de cuentas en WhatsApp y Messenger realizan llamadas todos los días por lo que decidieron lanzar la nueva función Rooms.

De acuerdo con la compañía en varios países, las videollamadas en Messenger y WhatsApp se duplicaron, y las vistas de videos de Facebook Live e Instagram Live aumentaron significativamente en marzo. Pero, bajo la idea de que el tiempo real debe sentirse real, Rooms es una nueva manera de realizar video chats y videos en vivo de una manera más sencilla, útil y natural, asegura Facebook.

Messenger Rooms o Salas de Messenger permite crear un grupo de video directamente desde Messenger o Facebook, e invitar a cualquier persona a unirse a la videollamada, incluso si no tiene una cuenta de Facebook.

Más allá de que es una herramienta que podría unir a millones de personas, lo más destacado de la plataforma es que en las salas podrán interactuar hasta 50 personas, sin límite de tiempo. Sin embargo, en un inicio estará limitada a 17 participantes.

"Se pueden organizar celebraciones, un club de lectura o simplemente pasar un rato ameno con amigos. No necesitas hablarle a alguien y esperar que sea un buen momento o revisar primero el calendario de todos", explicó Facebook en un comunicado de prensa.

Los usuarios podrán iniciar y compartir salas en Facebook desde su News Feed, Grupos y Eventos, de manera que sea sencillo que los demás se unan. Así, si tus amigos o comunidades crean salas que están abiertas para ti, las verás en Facebook y podrás encontrar personas con quien conversar.

Asimismo, cuando te invitan a una sala podrás unirte desde tu teléfono o computadora, sin necesidad de descargar otro programa.

La empresa también anunció que desde la aplicación Messenger será posible que los usuarios utilicen filtros de realidad aumentada, por lo que podrán colocarse orejas de conejo o fondos envolventes.

Para seguridad de los usuarios no solo se puede elegir quién puede tener acceso a la sala sino eliminar a personas de la llamada, cerrar la videollamada para que no entre nadie más o salir en cualquier momento.

Asimismo, la plataforma permite reportar el nombre de una sala o dar retroalimentación en caso de que se violen las Normas Comunitarias. También se puede bloquear a un usuario en Facebook o Messenger sin que este lo sepa, pero ya no podrá unirse a la sala.

Afirmó además que, aunque las salas no están cifradas de extremo a extremo, Rooms cuenta con tecnología que garantiza su seguridad frente a posibles hackeos.

De acuerdo con Facebook, los participantes de las videollamadas que no sean amigos en la red social podrán ver y escuchar lo que se diga pero no tendrán acceso a la información del perfil, únicamente al nombre, la información pública y el contenido de un Grupo al que ambos pertenecen. Y, si no se ha iniciado sesión en Facebook, solo se solicitará un nombre para mostrar en Rooms.

Sin embargo Facebook señaló que puede compartir información con sus socios, como el nombre de una sala y quién está en ella. "Exigimos a estos socios que cumplan con estrictas obligaciones de confidencialidad y seguridad de los datos", destacó.

Y, "de la misma manera que en otras partes de Facebook, recopilamos datos de Rooms, para proporcionar el servicio y mejorar la experiencia del producto. Sin embargo el audio y video de Rooms no se utilizará para informar anuncios y no mostramos anuncios en Rooms", afirmó Facebook.

Facebook dijo que Messenger Rooms se lanzará en algunos países esta semana y se extenderá al resto del mundo en las próximas semanas.

Además, la compañía adelantó que está trabajando para tener disponible la función de Rooms desde Instagram Direct y WhatsApp.

La compañía también recordó las novedades de otras de sus plataformas.

WhatsApp. Permitirá realizar llamadas grupales de voz y video, hasta con ocho personas, cuya comunicación estará cifrada de extremo a extremo para que nadie más pueda ver o escuchar las conversaciones privadas.

Facebook. Live With herramienta que permite agregar a otra persona en los videos en vivo, sin importar en qué parte del mundo esté.

La red social también permite ahora marcar un evento de Facebook como en línea únicamente y, en las próximas semanas, integrará Facebook Live para hacer transmisiones.

Por otra parte, pensando en los usuarios que tiene datos limitados o una conexión irregular, ahora tienen la opción de escuchar solo el audio. Y, para los que no tienen una cuenta de Facebook, la mayoría de los videos públicos en vivo ahora están disponibles en la web.

Para los gamers, se pueden transmitir juegos en vivo desde un teléfono a Facebook utilizando la nueva aplicación Facebook Gaming, disponible en Google Play. También permite jugar, ver transmisiones favoritas y descubrir nuevos grupos de juego.

En Instagram ahora se puede ver y comentar videos en vivo desde la plataforma de escritorio. Y, después de hacer una transmisión en vivo, se podrán guardar los videos en IGTV para que estén disponibles más de las 24 horas que limitan las Stories, y sean más sencillos.