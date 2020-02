Este fin de semana llega el esperado torneo Clash de League of Legends y ya se pueden armar los equipos

CIUDAD DE MÉXICO.- El esperado torneo de Clash que permite a jugadores de cualquier nivel competir contra equipos de su misma categoría llega al mundo de LOL a partir de este fin de semana. Como primer requisito, los jugadores podrán terminar las etapas clasificatorias en solo, dúo o flexible; adicionalmente, todos los equipos jugarán tres partidas por día, sin importar si pelean por el primer o séptimo lugar.

¡El 22 y 23 de febrero será el primer torneo de #Clash!



¿Cuál va a ser el nombre de vuestro equipo? �� pic.twitter.com/dHRvkATXVf — League of Legends ES (@lol_es) February 11, 2020

Pasos para participar

• Activar la verificación de cuenta mediante SMS en el cliente (en “Ajustes” y luego "General".

• Reclutar un equipo de 5 jugadores.

• Comprar un boleto: 975 de EA o 195 RP por un boleto básico y 975 RP por uno premium.

• También se puede comprar boletos para compañeros de equipo.

Fechas a tener en cuenta

• La creación de equipo comienza hoy, lunes 17 de febrero.

• Las partidas se llevarán a cabo el sábado 22 y domingo 23 de febrero.

• La fase de confirmación para las partidas comienza a las 18:00 MX / 19:00 CO.

• Se podrá competir en uno o ambos días.

• Se debe conseguir un boleto por día.

• Se podrá cambiar de equipo de un día a otro.

• Las llaves de los días 1 y 2 no tendrán relación entre sí. No importa si se ganó, perdió o si no se participó durante el día 1, también se tendrán las mismas recompensas para el día 2.

Adicional a las tres partidas, de Clash llega con una interfaz mejorada, en donde los jugadores podrán ver, de manera mejorada, el tiempo que falta hasta el próximo encuentro, analizando cómo van las partidas de sus rivales. Así mismo, estas mejoras permitirán entender mejor la diferencia entre entradas y mostrará a todos los campeones desbloqueados.

Para animar a los jugadores a probar Clash están estudiando introducir una misión que de una entrada gratis de Clash para el primer evento y han confirmado que buscarán también que las notificaciones de sean más claras.

Para todos Para todo lo demás relacionado con Clash, como llaves, emparejamientos e información sobre premios, visita nuestras actualizaciones anteriores.

