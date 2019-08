Esta puede ser la fecha de presentación del PlayStation 5

Sony ha sido muy cuidadoso con los detalles de PlayStation 5, pero sabemos que la compañía ha empleado grandes esfuerzos en su desarrollo. Sin embargo, para calmar un poco la emoción y las expectativas, finalmente tenemos un poco más de luz sobre la posible fecha de presentación de la siguiente consola de la compañía.

Una filtración proveniente de un correo de marketing, que fue compartido en diferentes plataformas y medios, entre ellas NeoGAF y 4Chan, hace alusión al evento PlayStation Meeting 2020, indica Unocero.

De acuerdo con el correo, el evento está pensado para contar más detalles sobre el «futuro de Sony PlayStation al mundo entero«.

Además, algunos importantes desarrolladores estarían en la presentación como Activision, Ubisoft y Electronic Arts para hablar de nuevos videojuegos que podrían llegar a la siguiente generación de PlayStation.

Si bien esto aún no se confirma de forma oficial, la idea no sería descabellada, ya que Project Scarlett debutará a finales de este año, por lo que no sorprendería que Sony quiera comenzar a hacer ruido desde inicios del siguiente año.

Si todo sale bien, veremos la presentación del PlayStation 5 el 12 de febrero de 2020.