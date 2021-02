Escasez de tarjetas gráficas obliga a Nvidia a reavivar la venta de modelos antiguos

Probablemente no lo sepas a menos que, como yo, estés buscando tarjeta gráfica nueva, pero estamos pasando por una escasez aguda que afecta al mercado de estos dispositivos esenciales para el PC. La cosa ha llegado al punto de que Nvidia ha decidido traer de vuelta modelos antiguos de 2019.

La compañía ha vuelto a vender algunas de sus GPU viejas como la GTX 1050 Ti o la RTX 2060 para que sus socios puedan seguir integrando gráficas en sus equipos. Nvidia se ha apresurado a puntualizar que técnicamente nos e traat de resucitar un modelo viejo porque tanto la 2060 como la 1050 Ti se siguen vendiendo y produciendo. Es cierto que no son malas gráficas en absoluto, pero ambas son ya bastante obsoletas si las comparamos con las nuevas GPU de la serie 3000, que básicamente son imposibles de encontrar a menos que la compres en reventa a precios desorbitados.

Hablando de precios desorbitados, la oferta es tan escasa y la demanda tan alta que gráficas como la GTX 1050 Ti, que tenían un precio de unos 140 dólares, ahora se venden hasta por 800 dólares. La GTX 2060, por su parte, costaba 350 dólares y ahora puede verse en reventa por precios de entre 800 y 1.600. De locos.

¿Qué demonios está pasando para que haya tan pocas gráficas en el mercado? Por una parte hay un problema de fabricación. Tanto Nvidia como AMD fabrican los chips de sus gráficas con TSMC, y el fabricante ya tiene sus plantas de producción a tope. A comienzos de este mismo año TSMC anunció una inyección de 28.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de sus líneas de producción, pero los efectos de esa mejora aún tardarán en verse, indica Gizmodo.

A los problemas de producción se ha sumado un súbito incremento en la demanda de gráficas. Parte de la culpa de este aumento la tienen los mineros de criptomonedas. El regreso de la GTX 1050 Ti tiene que ver con eso. Para empezar no emplea memoria GDDR6, sino GDDR5, por lo que no interfiere con la producción de las tarjetas más nuevas. Para continuar, no sirve para la minería de criptomonedas como Ethereum, así que Nvidia confía en que su stock y su precio no se vean tan afectados por la especulación.

Mucho me temo que hasta que todas estas medidas tengan su reflejo en el mercado los gamers que estén montando su propio PC van a tener mil y un problemas para hacerse con una gráfica nueva a un precio razonable.