El servicio de localización de Emergencias de Android llega a México

La geolocalización ante un siniestro puede ayudar a que los servicios de emergencia acudan de forma más rápida a un sitio, por ello es que Google anunció la llegada del Servicio de Localización en Emergencias de Android (ELS, por sus siglas en inglés), un servicio que opera en distintos países del mundo pero que en México abre la puerta hacia la habilitación de la región, pues es el primer país en tenerlo habilitado.

“Imagina que una pareja está camino al hospital para tener a su bebé, al habilitar este servicio es mucho más sencillo que los servicios de emergencia lleguen hasta donde está y se optimiza la ruta para que lleguen a tiempo” precisó Lina Ornelas, líder de relaciones con gobierno y políticas públicas en Google México.

Básicamente lo que hace ELS es fungir como un botón de pánico que se enlaza con el 911, quienes pueden acceder a tu geolocalización y dan un seguimiento a la emergencia que estés presentando. Esto sin importar que el usuario que solicite el servicio tenga un plan de datos disponible, pues es completamente gratuito.

“El servicio es completamente voluntario, entendemos que los usuarios cada vez ponen mayor atención en los temas de privacidad y por ende buscamos ser más transparentes ante estos temas, de hecho el envío de la ubicación que se hace al 911 es un enlace que se tiene directamente con el equipo, pero en Google no se recibe, ni se utiliza la ubicación” hizo hincapié Ornelas.

Al implementar este servicio, México se convierte en el decimonoveno país en implementar este tipo de localizador y operará en cinco estados del país: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Coahuila y Jalisco.

El servicio actualmente atiende a 630 millones usuarios a nivel global en países como Finlandia, Estados Unidos o el Reino Unido. No requiere más que tener una versión Android OS 4.0 y no se trata de una aplicación aparte, es un servicio en automático que finalmente puedes dar de baja en caso de que no quieras que la localización de tu equipo sea visible para los servicios de emergencia. Con información de CNN.