El piloto automático de Tesla es engañado sin necesidad de hackeo

El piloto automático de Tesla es un sistema inteligente que se rige con algoritmos que le permiten calcular espacios, proximidad de objetos y límites de velocidad, por lo que siempre se podrá apreciar en la pantalla del vehículo las operaciones y datos que esta procesando la inteligencia artificial. Sin embargo, no cuenta con la capacidad de abstracción del cerebro humano, así que no puede llenar los huecos de información que no es evidente.

La inteligencia artificial no cuenta con la lógica humana por lo que puede ser engañada sin necesidad de hackeos en su sistema,

Investigadores de McAfee se dieron a la tarea de lograr que los pilotos automáticos de dos vehículos Tesla sobrepasaran los límites de velocidad marcados por las señalizaciones de tráfico, esta prueba tiene como objetivo demostrar que el sistema de cámara MobilEye tiene algunas deficiencias.

Las pruebas determinaron que un pedazo de cinta puede engañar el sistema de control de crucero consciente del tráfico en el Tesla. A la señalización de límite de velocidad de 35 se le añadio un trozo de cinta en la parte inferior del número 3, simulando ser un número 8 y así lo detecto la inteligencia artificial, un humano no tendría problemas para identificar que se trataba de un tres.

Como resultado el piloto automático de Tesla aumento su velocidad de 85, tal como lo marcaba la señalización con el pedazo de cinta.