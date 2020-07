El nuevo Nier: Automata es un oscuro cuento de hadas para smartphone

SinoAlice tiene mucho de lo que esperarías de un juego de Yoko Taro, el aclamado director mejor conocido por su trabajo en Nier: Automata. Es oscuro e introspectivo, con una historia que te lleva en direcciones inesperadas. Esta vez, ha dirigido su atención a los mundos de los cuentos de hadas; SinoAlice tiene lugar en un entorno simplemente llamado "Biblioteca", donde los personajes de los libros de cuentos como Alicia y Caperucita Roja se convierten en guerreros con espada que luchan contra oleadas de monstruos en un intento de revivir a su "autor". De manera típica y desagradable, Taro dice que se sintió atraído por estos personajes por una razón muy simple.

Taro se desempeñó como director creativo del juego, que se anuncia como una colaboración entre Square Enix y Pokelabo, un pequeño estudio japonés de juegos móviles. Si bien SinoAlice se lanzó en 2017 en Japón, hoy se lanza a nivel mundial como un título gratuito para Android e iOS. De alguna manera, es una tarifa móvil típica: tienes que jugar regularmente para desbloquear una gran variedad de personajes y equipos, mientras te involucras en batallas relativamente simples en tiempo real y lidias con cosas como monedas premium y registros diarios.

Sin embargo, lo que hace que el juego sea único es su tono, que se debe en gran parte a la escritura de Taro, así como a los elaborados diseños de personajes del artista Jino y una apasionante banda sonora del compositor de Nier Keiichi Okabe. Cada uno de los personajes está definido por un tema específico: Alice representa "esclavitud", por ejemplo, mientras que la Bella Durmiente es "languidez" y tiene su propio arco narrativo de historias de varios capítulos para jugar. Las armas incluso tienen su propia tradición que puedes descubrir lentamente, al igual que en Nier.

Según Taro, la familiaridad universal de estos personajes del libro de cuentos facilitó el proceso de escritura de una manera. "Todo el mundo conoce la historia de personajes famosos, por lo que es conveniente que no tenga que explicar la historia de fondo cada vez", dice. "Es complicado explicar por qué Red Riding Hood lleva una capucha, por ejemplo". Pero eso no significa que el proceso fue sencillo.

"No es difícil hacer que los personajes sean únicos", agrega Taro. “Si solo le das a Alice y Cenicienta cuatro ojos y les haces escupir vómito de proyectil venenoso, sería algo nuevo. Lo que es difícil es retener la sensación de frescura y comerciabilidad. Es tan difícil que casi había renunciado a SinoAlice. Sinceramente, siento que ya no me importa".