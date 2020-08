El autor de Five Nights at Freedy's lanza la iniciativa Fazbear Fanverse

El creador de Five Nights at Freddy's Scott Cawthon ha anunciado un nuevo proyecto: "The Fazebear Fanverse Initiative".

En una publicación reciente de Reddit, Scott Cawthon anunció un nuevo proyecto para recompensar la creatividad de los creadores de juegos de fans que se han inspirado en la serie de juegos Five Nights at Freddy. El nuevo proyecto legitimará los fangames basados en la serie y les permitirá crear y comercializar productos y desarrollarse con el apoyo financiero de Scott Cawthon.

Los fangames destacados incluyen productos derivados como One Night at Flumpty's, The Joy of Creation e incluso una nueva versión del juego original para fanáticos.

“Hola chicos, quería contarles todo sobre un pequeño proyecto en el que he estado trabajando durante un tiempo; es una colaboración gigante que involucra a varios creadores de fangame que han creado algunos de los fangames más populares a lo largo de los años aquí en la comunidad. Es un proyecto que está diseñado para invertir en esas franquicias, retribuir a los desarrolladores y, con suerte, traer nuevas entradas a esas franquicias también.

Five Nights at Freddy’s fue uno de los mayores éxitos de terror independiente de finales de la década de 2010 con más secuelas y spin-offs que un villano slasher de los 80; Con juegos que abarcan PC, consolas domésticas, dispositivos móviles y, más recientemente, la franquicia pasó a la realidad virtual. Al igual que con cualquier franquicia exitosa, hay una gran cantidad de contenido de fans para ayudar a difundir el amor de esos animatrónicos antagónicos; incluidos, entre otros, fan art, fan fiction, muchos videos de Youtube llenos de gritos y, por supuesto, juegos de fan.

La Iniciativa Fazbear Fanverse es un proyecto ambicioso. Muy pocos otros desarrolladores harían lo que Cawthon aspira a hacer; Proporcionar dinero y libertad creativa a los creadores de fans podría resultar en algunos títulos verdaderamente innovadores. Sin embargo, podría terminar diluyendo la marca con títulos bien intencionados, pero de baja calidad. Solo el tiempo dirá cuán exitoso o no será este nuevo proyecto.

El soporte de Scott Cawthon permitirá a los desarrolladores de estos fangames desarrollar para las principales consolas y también volver atrás y mejorar sus fangames originales.

Los detalles sobre “The Fazbear Fanbase Initiative” aún están por publicarse y se publicarán aquí en Niche Gamer.