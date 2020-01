El año de Apple

La compañía de tecnología no es solo un fabricante de productos de artilugios relucientes. Que ocupa un lugar tan único en el espíritu cultural estadounidense es principalmente gracias a su cofundador, el fallecido Steve Jobs, quien le dio a la creación de productos algo más que solo desarrollo, diseño y producción.

Parte de esa magia seguramente murió con Jobs en 2011, pero creo que el CEO de Apple, Tim Cook, ha hecho el trabajo de un hombre para mantener viva esa llama, por lo que tal vez este año todo podría cambiar .

El nuevo nuevo

Habrá muchos cambios, algunos significativos, en las categorías de productos Apple existentes en el lanzamiento de la nueva década, pero esta también podría ser la temporada de Apple.

Puede sorprenderle saber que Apple tiene casi 7 mil ofertas de trabajo en todo el mundo. Cubren una amplia gama de habilidades y responsabilidades y podrían ser, cuando se observan de cierta manera, como un signo de la actividad futura del producto.

Nunca creí que Apple quisiera construir un auto, es un negocio frustrante con terceros socios que no cooperan y un canal de ventas y distribución que lucha activamente contra los nuevos paradigmas de compra de los consumidores. Tiene ciclos de actualización terribles y vender a escala es increíblemente difícil. Estas son todas las lecciones difíciles que aprendió Elon Musk en su ascenso de más de una década a la cima del montón de vehículos eléctricos.

Aún así, está claro que Apple, incluso cuando cerró el Proyecto Titan, todavía está mirando la tecnología adyacente del automóvil y según sus propias ofertas de trabajo, aun está contratando personas para trabajar en tecnología específica de automóviles autónomos como LiDAR.

Creo que 2020 es el año en que finalmente aprendemos qué ha estado haciendo Apple con la tecnología del automóvil. Si no es en algún tipo de instancia de software o hardware, al menos durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple en junio, posiblemente con la llegada de una nueva plataforma de desarrollo CarKit para integrar Siri y hardware de Apple en el Nivel 3 existente para Vehículos autónomos listos para 5.

Apple Do, Apple See

Apple tiene algunas de las mejores tecnologías de realidad aumentada basadas en teléfonos inteligentes en el planeta móvil gracias al silicio a medida, la programación de clase mundial y el excelente hardware de sensores y cámaras, pero ha habido rumores sobre que Apple construyó algún tipo de AR portátil durante años.

Quizás este año veamos la V-1 de los lentes AR de Apple. Apple no construirá su propio hardware para lentes. En cambio, se asociará con una empresa como Warby Parker y luego presentará los lentes con una pantalla AR transparente. Loslentes Apple AR albergarán la cantidad mínima de hardware y tecnología en los marcos, solo la batería, OLED transparente, audio conductor, receptor Bluetooth de baja energía y controlador de pantalla. El resto vivirá, como lo hace hoy, en su iPhone.

Después de haber vivido la debacle de Google Glass, se ven pocas razones para Apple AR Glasses, pero parece que todas las principales compañías tecnológicas están decididas a intentarlo y Apple tiene la mejor oportunidad de entregar un producto de consumo respetable, el cual podría aparecer en WWDC como una especie de dispositivo experimental con un lanzamiento potencial en 2021.

IPHONE

El próximo iPhone de Apple, Apple iPhone 12, abandone el módulo TrueDepth en favor de una pantalla OLED Super Retina XDR de borde a borde. Apple seguirá encontrando una manera astuta de mantener el dominio biométrico de lectura facial de FaceID, integrando los sensores necesarios en la pantalla. Tal vez Apple lo haga a través de perforaciones en la pantalla o descubra cómo hacer que los sensores lean las características faciales a través de la malla OLED. Un lector de Touch ID debajo de la pantalla es, debido a lo escamoso que aún pueden ser, un tal vez.

El nuevo iPhone 12 SE, si bien aun existe un mercado para iPhone de 4 pulgadas, especialmente uno que cuesta $ 199. Para hacerlo, Apple no solo debe reducir la pantalla, sino que debe mirar un cuerpo compuesto.También vale la pena mencionar que Apple no eliminará el puerto de carga de ninguno de sus iPhones en 2020. ¿Cambiará a USB-C? Probablemente.

Reloj de manzana

El Apple Watch es, sin lugar a dudas, una pieza exitosa de tecnología portátil y está avergonzando al mercado de relojes en general. Para ser justos con ese mercado, las ventas de relojes tradicionales se habían reducido durante años y Apple probablemente posee una gran parte de lo que seguramente es un estanque más pequeño de lo que era. Apple realmente no ha tocado el diseño fundamental de la caja cuadrada del Apple Watch desde su lanzamiento en 2014.

Nootbook

Teniendo en cuenta la gran atención que recibe cada lanzamiento de producto de Apple, es difícil creer que en el espacio de computadoras de escritorio y portátiles, Apple todavía posee solo el 16% del mercado. Obviamente, la plataforma Windows de Microsoft también ha experimentado algunas pérdidas en la última década.

En 2020 Apple tiene la oportunidad de sacar un bocado más grande del mercado educativo con una EDU MacBook, una computadora portátil macOS de $ 499, posiblemente hecha con algunos materiales compuestos duraderos, un teclado totalmente sellado, un conjunto gratuito de productos Apple iWork y Sí, 50 GB de almacenamiento gratuito en iCloud.

Almacenamiento de iCloud

Programa de actualización de iPhone de Apple, que debe ofrecer algún tipo de Apple Bundle, su propio "Apple Prime". Si deja de lado el programa de actualización de iPhone, creo que Apple puede cobrar razonablemente $ 199 al año por el acceso a todos sus servicios (versiones familiares), incluida una cantidad ilimitada de almacenamiento de iCloud.

Una parte clave del plan de servicio de Apple es TV +, que tiene un comienzo un poco accidentado. Sí, disfruté de The Morning Show, pero aún no he visto nada más en la plataforma. Incluso al precio de ganga de $ 4.99 al mes, es evidente que Apple tiene mucho trabajo en lo que respecta a la cantidad de contenido.

Está ocupado hablando con otros estudios sobre la adquisición de IP (James Bond!) Para TV +, pero en 2020, espero que al menos duplique su inversión en creación de contenido (actualmente es de $ 6 mil millones, una fracción de lo que invierte Netflix cada año) y / o realizar una adquisición importante.

Cada vez más inteligente

Apple finalmente abordará sus problemas de hogar inteligente en 2020, el acuerdo para unirse al grupo de trabajo de protocolo abierto del hogar inteligente podría ser el primer paso para que Apple reconozca que está haciendo esto mal.

Lanzará un HomePod Mini pequeño y asequible, que debería parecerse mucho al HomePod original, pero lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano. Existe la posibilidad de que Apple pueda colapsar el próximo Apple TV y HomePod Mini en un solo dispositivo.

En otras palabras, el próximo Apple TV, que también debe someterse a una revisión, finalmente obtendría esas capacidades de Siri para escuchar y hablar, hasta ahora Apple ha insistido en dividir entre el control remoto de Apple TV y los altavoces de su televisor.

Quizás debería haber comenzado diciendo que hay una posibilidad igualmente buena de que ninguna de estas predicciones se haga realidad, pero honestamente creo que, para que Apple mantenga su liderazgo donde lo tiene, ponerse al día donde se ha quedado atrás y necesita hacer todo esto en 2020 y mucho, mucho más.