Dragon Ball Z: Kakarot es el juego más vendido de 2020

La industria de los videojuegos ha presentado algunos percances debido a la pandemia de coronavirus, sin embargo ya se aproxima el primer cuatrimestre del 2020. Sin embargo, la crisis global no ha sido impedimento para que se vendan grandes cantidades de los siguientes títulos.

El primer puesto lo ocupa Dragon Ball Z: Kakarot, un juego producido por Bandai Namco y Cyberconnect 2 se ha logrado vender exitosamente en Estados Unidos. La Consultora NPD emite un ranking donde se muestra como el título de peleas logra superar a Call of Duty: Modern Warfare, normalmente este título encabeza la lista de ventas.

El ranking de los videojuegos más vendidos en lo que va de año se compone de la siguiente forma:

Dragon Ball Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfare NBA 2K20 Grand Theft Auto V Madden NFL 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Mario Kart 8 Super Smash Bros. Ultimate Ring Fit Adventure Minecraft

Dragon Ball Z: Kakarot recrea a la perfección varios aspectos de la historia del manga y el anime, también vale decir que se toma algunas licencias para ofrecernos una versión propia de la misma, adaptándola al lenguaje de los videojuegos.

Nos encontramos con un RPG que narra nuevamente la historia del manga creado por Toriyama. Así es que iniciamos con la llegada de Raditz a la Tierra y terminamos nuestra aventura con la saga de Bu. Todo lo que ocurre durante este lapso, es ya bien conocido por todos y sería incluso redundante meterse en detalles y especificaciones del mismo, sin embargo, la narrativa del juego es algo que se debe marcar como uno de los grandes aciertos.

El ranking de ventas solo incluye a los juegos vendidos en Estados Unidos.

Actualmente Dragon Ball Z: Kakarot es el único juego del ranking que ha sido lanzado este año, por lo que podría cambiar con el lanzamiento de The Last of US Part II y Cyberpunk 2077.