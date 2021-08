Día del Gamer: ¿Cuándo es y desde hace cuánto se celebra?

La celebración del Día del Gamer es una de las más atractivas a nivel mundial. En tal fecha, jugadores de todas las edades se reúnen y aprovechan la ocasión para dar rienda suelta a sus títulos favoritos.

Pero su origen, a diferencia de otras conmemoraciones, no tiene ningún acontecimiento trascendental o de gran magnitud, sino que goza de una iniciativa que hace más de una década ha logrado mantenerse hasta la actualidad, en especial con el vasto crecimiento del mundo de los videojuegos en los últimos años, indica La República Perú.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Te puede interesar: ¿Planeas comprar una PC gamer? Esto es lo que debes ver para elegir la mejor

Ya sea que juegues en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, dispositivo móvil o compres tus videojuegos favoritos desde Steam, Epic Games u Origin, esta es una celebración que no se le escapa a ningún videogamer.

¿Cuándo es el Día del Gamer?

El Día del Gamer se lleva a cabo oficialmente el 29 de agosto de cada año. La celebración tuvo su concepción hace poco más de una década y, desde entonces, la comunidad y empresas del rubro se reúnen para recordar esta fecha mediante distintos tipos de eventos digitales y presenciales.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Gamer?

El Día del Gamer se celebra desde el 2008. Nació como una iniciativa liderada por un grupo de revistas españolas especializadas en el rubro de los videojuegos. En dicho año, Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía decidieron crear una fecha para conmemorar la pasión por los juegos de video y todo lo que envuelve este mundo en diversas partes del planeta.

¿Por qué se celebra el Día del Gamer todos los 29 de agosto?

El Día del Gamer se celebra de manera mundial el 29 de agosto debido a la consagración de dicha fecha liderada por la iniciativa de Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía. Se trata de un evento que tiene mucha más popularidad en países de habla hispana, ya que en otros países como Estados Unidos se celebran en otros días o con otros nombres, como Día Nacional de los Videojuegos, que tiene como fecha avalada en EE. UU. el 12 de setiembre.

¿Cómo se celebra el Día del Gamer?

Desde un punto de vista de los propios jugadores que conmemoran su día, la manera más sencilla para celebrar el Día del Gamer es simplemente disfrutar de los títulos favoritos de comunidad en PC, Xbox, Play Station, Nintendo Switch o cualquier otra consola actual o de antaño, no hay restricción en ello.

Te puede interesar: Los 5 teclados Gamer más vendidos de Amazon

Steam, Epic Games, Blizzard, Origin y otras plataformas digitales de videojuegos también aprovechan la ocasión para realizar descuentos de grandes franquicias disponibles en sus amplios catálogos. Entre las más conocidas están Half Life, Metal Gear Solid, Resident Evil, Final Fantasy, Call of Duty, Need for Speed, Grand Theft Auto y más.