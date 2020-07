Desmienten que hayan terminado doblaje para Zelda: Breath of the Wild 2

HERMOSILLO, Sonora.- Nintendo ha mantenido por más de un año el desarrollo de la secuela para The Legend of Zelda: Breath of the Wild como un gran misterio, por lo que fanáticos esperan con ansias cualquier noticia relacionada al videojuego.

Fue por ello que se malinterpretó la reacción de Marcel Navarro y Nerea Alfonso, quienes dieron voz a Revali y a la princesa Zelda respectivamente, durante su participación en el podcast “Un café con Nintendo”.

Durante el podcast se hizo mención al trabajo de doblaje, pero Navarro y Alfonso hicieron comentarios entre risas, sin embargo, la broma fue tomada por algunos como una afirmación.

Tras esto, “Un café con Nintendo” lanzó un comunicado vía Twitter, donde desmentían que se haya terminado con el doblaje de este videojuego, e indicando que tanto Alfonso como Navarro se merecen el mayor de los respetos “tanto a nivel personal como profesional”.

“Estamos sorprendidos por la forma de proceder de muchos de los medios que han publicado la noticia, quienes han sacado conclusiones erróneas y fuera de contexto sin tener en cuenta a las personas implicadas”.

�� Comunicado oficial sobre la entrevista a las voces españolas de Zelda y Revali pic.twitter.com/yULcz0CtfU — Un café con Nintendo ☕️ (@cafeconnintendo) July 6, 2020

Un breve teaser de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, fue mostrado durante la E3 del año 2019 y desde entonces, Nintendo no ha hecho alguna otra mención sobre su desarrollo.