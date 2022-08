Descubre cómo escuchar un audio en WhatsApp sin que tus contactos se enteren

WhatsApp es una aplicación de mensajería para tener comunicación con nuestros amigos y familiares. No obstante, por defecto, la plataforma te delata cuando no quieres aparecer "en línea" o cuando indica que ya escuchaste un audio que no quieres contestar inmediatamente. Por esto, se requiere la aplicación de Meta que permite reproducir las notas de voz de tus contactos sin que ellos lo sepan.

En WhatsApp tenemos la desactivación de la confirmación de lectura, este método no funciona para los audios, ya que al reproducir la nota de voz, aparecerá el doble check azul que le indicará a la otra persona que ya lo escuchaste.

De acuerdo con La República, hay más de un método para escuchar un audio de WhatsApp sin que la otra persona se entere y no es necesario descargar ninguna app de terceros. A continuación, te decimos los pasos a seguir:

Método 1

Crea un grupo con un contacto de confianza en WhatsApp. Avísale que lo agregarás a este chat grupal. Una vez creado el grupo elimina al contacto que añadiste y serás el único integrante de la conversación. Cuando recibas un audio en WhatsApp, solamente debes reenviarlo al grupo que creaste. Desde este podrás reproducir la nota de voz sin que tu contacto lo sepa.

Método 2

Ingresa a tu teléfono y accede a los ajustes de WhatsApp

Pulsa sobre almacenamiento y datos

En descarga automática de archivos, activa los audios en Wi-Fi y datos móviles

Tras hacer este proceso, todos los audios que recibas a través de WhatsApp se descargarán automáticamente

Cuando te llegue un audio, abre la aplicación gestor de archivos de tu teléfono

Entra en la carpeta WhatsApp

Accede a la carpeta audio o notas de voz

Busca el último audio que recibiste y dale clic para reproducirlo sin que nadie se entere.

Con información de La República.