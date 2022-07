Descubre cómo compartir tus publicaciones de Instagram en otras redes sociales

Compartir tus fotografías de Instagram en otras redes sociales no es difícil, lo único que tienes que hacer es vincular tus cuentas.

A continuación, te explicaremos los pasos a seguir ya sea en iPhone, así como en Android, debido a que son procesos parecidos.

Desde la pantalla de inicio de Instagram, toca el ícono de tu perfil, seguido del ícono de menú en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración, posteriormente Cuenta y después Compartir con otras aplicaciones. Una vez ahí, selecciona la cuenta de Instagram que deseas vincular e ingresa la información de inicio de sesión.

De acuerdo con Unocero, puedes vincular varias redes, incluidas Facebook, Twitter y Tumblr. Si estás vinculado a Facebook, es posible que la app ya tenga la información de tu cuenta debido a que, junto con Instagram, son parte de la misma empresa.

Existe la opción de configuración para que cuando tu fotografía se publique en Instagram, también se publique en otras redes sociales.

Para ello, tienes que seleccionar en Instagram el signo más en la parte superior de la pantalla, dale clic a publicar y luego elige la imagen que quieras compartir.

Aplica los filtros y ediciones que quieras y de nueva cuenta dale clic a Siguiente. En la pantalla final antes de la publicación, tendrás las opción de escribir un pie de foto, entre otras opciones y también verás una lista de las principales redes sociales junto con cualquier otra que hayas vinculado previamente.

Activa todas las redes sociales en las que quieras publicar la foto. Si aún no te has conectado a esa red en particular, se te invitará a hacerlo en ese momento.

Con información de Unocero.