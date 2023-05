Cuáles son los mejores consejos para conseguir empleo, según ChatGPT

HERMOSILLO, Son.- El hecho de buscar empleo puede ser complicado y cansado debido a que no todo se adapta a nuestras facilidades o no encajamos en el perfil que piden las empresas.

Ante esto, le preguntamos a ChatGPT cuáles son los mejores consejos para conseguir trabajo y entrar en el ámbito laboral de la mejor manera posible.

Ten una actitud positiva y persevera

Si bien el buscar trabajo puede llevar tiempo y ser frustrante, tener una actitud positiva y mantenerte motivado te ayudará a hacer más llevadero el proceso y llegar a tu objetivo.

No olvides aprovechar la retroalimentación que recibas para mejorar tus habilidades y enfoque.

Crea un curriculum y carta de presentación

Prepara un currículum lo más claro y conciso posible para que ayude a resaltar tanto tus habilidades como experiencia para el puesto que solicitan.

Haz una carta de presentación para cada solicitud de trabajo y enfócate en mostrar por qué eres el candidato ideal para él.

Investiga sobre la empresa

Antes de llegar a la entrevista será bueno que investigues un poco la historia de la empresa a la que solicitas trabajo, esto para familiarizarte con sus valores, su misión, su giro y cultura organizacional, lo cual te ayudará a conocer cómo puedes contribuir con ella.

Haz un perfil en LinkedIn

Esta plataforma es esencial para crear conexiones profesionales y mostrar a los demás tu experiencia laboral.

Asegúrate de que tu perfil esté completo y actualizado, y participa en grupos y discusiones relevantes con la finalidad de ampliar tu red y aumentar tu visibilidad

Foto: Pixabay

Usa tu red de contactos

Avisa a amigos, familiares y antiguos compañeros que estás en busca de trabajo y pídeles que te informen sobre posibles oportunidades laborales. Puedes unirte a plataformas de empleo en línea.

Destaca tus habilidades transferibles

Si solicitas empleo en un área que no es la tuya y no tienes experiencia laboral en ella, trata de resaltar tus habilidades transferibles, o sea las que has adquirido en otras áreas o trabajos que son relevantes para el puesto que solicitas.

Prepárate para las entrevistas

Investiga cuáles son las preguntas más comunes que se realizan en las entrevistas y prepárate respondiéndolas, practícalas en voz alta junto con tu lenguaje y habilidades de comunicación. También puedes prepararte con preguntas pertinentes para el entrevistador y así demostrar tu interés en el puesto.

