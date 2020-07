Con este truco sabrás si te han bloqueado de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una aplicación indispensable para la comunicación en el día a día, importante para una comunicación personal o laboral, inclusive de uso comercial. Sin embargo, como sucede en el día a día, no todos nuestros contactos en WhatsApp nos caen bien, y puede que en algún momento bloqueemos o nos bloquen en la aplicación, lo que hace casi imposible comunicarnos con esa persona en WhatsApp



Te compartimos un método seguro y efectivo para descubrir si has sido bloqueado en WhatsApp, lo mejor es que no tendrás que instalar una aplicación externa para verificar si has sido bloqueado.

El estado y foto de perfil no son garantía de nada

Normalmente creemos que, si dejamos de ver la foto de perfil, su última hora de conexión, el estado “escribiendo” o “en línea”, entonces nos han bloqueado de la aplicación. Pero lo que no consideramos es que es posible que dejemos de ver varios de estos elementos sin que nos hayan bloqueado.

Si un usuario cambia su configuración de privacidad puede evitar que los demás vean su última conexión, su foto de perfil y tampoco permitir que se marquen los mensajes como leídos, esto puede aplicarlo a todos los contactos o seleccionar a los que quiere impedirles ver esta información, por lo que esto no significa forzosamente que fuiste bloqueado.

Otras personas mencionan que si mandas un mensaje y no aparecen 2 palomitas significa que fuiste bloqueado. En parte puede ser cierto, pero no siempre aplica, la primera palomita en un mensaje de WhatsApp significa que lo que enviaste ya salió de tu teléfono y se encuentra en el servidor listo para entregarse, cuando aparece la segunda palomita quiere decir que el destinatario recibió ese mensaje en su teléfono.

Si te bloquearon es imposible que el destinatario reciba tu mensaje, es verdad, pero esto también puede suceder si la persona a la que le mandas el mensaje no tiene conexión a Internet. Es decir, si de pronto activaron el modo avión, se han quedado sin Internet o han eliminado WhatsApp dejarán de recibir mensajes de WhatsApp, por lo que únicamente podrás ver una palomita, aunque no te hayan bloqueado.

Esto puede ser común en momentos en los que alguien decida salir de vacaciones o darse un respiro de WhatsApp y su teléfono por algunas horas, así que esto tampoco es una señal infalible de que fuiste bloqueado.

Agrega a ese contacto a un grupo

La única forma de tener certeza de que fuiste bloqueado es añadiendo al contacto del que sospechas a un grupo. Cuando alguien te bloquea es imposible que puedas agregarlo a un grupo.

Es verdad que es posible cambiar los ajustes de privacidad para evitar que un grupo de usuarios o un contacto en específico te agregue a un grupo, sin embargo, cuando activas esta opción e intentas añadir a esa persona a un grupo aparece un mensaje que dice “No se pudo añadir al grupo, envíale un mensaje privado para añadirlo”.

Si fuiste bloqueado de la aplicación, solo debes intentar añadir a ese contacto a un grupo y aparece la leyenda “No fue posible añadir a esta persona al grupo”. Si te encuentras con este mensaje, significa que has sido bloqueado.