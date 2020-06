Cómo saber si compraste AirPods originales o falsos

Los AirPods de Apple se han convertido en uno de los accesorios más populares entre los usuarios de la manzanita, si tienes planeado comprar un par de audífonos inalámbricos te recomendamos una serie de puntos a tener en consideración para que no te estafen.

Registra el número de serie

Lo más importante en los productos de Apple es el número de serie en sus productos, este es único y se puede registrar en su pagina oficial de Apple. Una vez dentro de la pagina podrás ves toda la información sobre tu dispositivo, desde información de compra, la garantía del producto.

Inspecciona la caja

La caja de los AirPods originales cuenta con una superficie blanca, la característica manzana de Apple en sus laterales y en la parte superior el nombre del producto.

Otro detalle que no debes dejar pasar desapercibido es que la imagen de los audífonos inalámbricos en la caja es de alto relieve. Además, también puedes inspeccionar que en las etiquetas no aparezcan palabras en chino en lugar de las típicas frases de Apple: “Designed by Apple in California”. Verificar el número de serie es otra opción.

Verifica el anuncio del estuche y los AirPods

Presta atención al estuche de tus Airpods, aquí verás muchas pistas que te dirán si son originales o no.

En la parte exterior del estuche verifica si usan el conector “Lightning” para cargar, algunos ejemplares fraudulentos lo usan, mientras que otros no.

En la parte trasera, debajo de la bisagra del estuche, fíjate si aparece “Designed by Apple in California. Assambled in China”, también puede aparecer Vietnam.

Al interior del estuche, en la parte superior verás más inscripciones como los signos “CE”, de batería y otros íconos, así como el número de serie, que debe coincidir con el de la caja de los AirPods.

En los audífonos también encontrarás algunos detalles que debes conocer y te confirmarán si los AirPods son originales.

Los AirPods tienen seis sensores que se dividen a la mitad para altavoces y micrófonos. Desgraciadamente este detalle es fácil de falsificar.

En la parte interior del auricular, encontrarás varios signos serigrafiados, y de nuevo el número de serie del producto, que es el mismo que aparece en el estuche y caja.

Los AirPods no tienen luces

Una pista para iniciar las sospechas es si el plástico cruje o son de mala calidad. Si sucede cualquiera de los dos tienes unos auriculares fraudulentos en la mano.

Si mientras estás utilizando los auriculares ves que hay luces parpadeando, es una clara señal de que son falsos. Esto se debe a que los originales no tienen iluminación, excepto el estuche que cuenta con un pequeño LED dentro para los normales y fuera si tienen carga inalámbrica.