Cómo cerrar temporal o definitivamente mi cuenta de Instagram

El uso de redes sociales es común en todo el mundo, pero hay ocasiones en las que necesitamos un respiro, y por ello optamos por dar de baja nuestras cuentas.

Sin embargo, es como si las apps no quisieran dejarnos a nosotros, de hecho encontrar la opción de deshabilitar nuestra cuenta puede volverse un verdadero lío.

En el caso de Instagram, esto es lo que debes hacer si planeas dejar de usar esta red social. Ya sea que quieres empezar de cero una cuenta en Instagram, olvidarte de algunos seguidores, poner más candados de seguridad o simplemente borrar la app sin dejar tu cuenta a la deriva, no puedes perderte esta guía para deshabilitar tu cuenta de Instagram.

Piensa muy bien antes de tomar esta decisión, ya que una vez que sigas estos paso no habrá vuelta atrás y todos el contenido que subiste (fotos, videos, stories y conversaciones) se perderán, esto sin mencionar a tus seguidores, publicaciones guardadas y reacciones.

Recuerda que una alternativa es archivar publicaciones, bloquear a usuarios, o incluso reportarlos si su comportamiento infringe las normas de la app. Aunque si ya estás decidido no queda más que tomar cartas en el asunto.

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta desde la app del celular o computadora, una vez que hayas hecho esto debes acceder a este sitio web: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/, en él verás que aparece una pantalla muy similar a la que se muestra a continuación, en la cual deberás seleccionar uno de los motivos preestablecidos para justificar tu abandono de Instagram.

Posteriormente deberás ingresar tu contraseña para concluir el proceso. Así que si no recuerdas la recuerdas o no la encuentras lo primero que deberás hacer es reestablecerla, pues sin ella no podrás concluir el proceso para eliminar tu cuenta.

Baja de forma temporal

Si ya lo pensaste mucho y aún no te terminas por decidir, quizás solo necesites un respiro de Instagram y para ello no es necesario que elimines tu cuenta, con darla de baja será más que suficiente. Y hacerlo es muy sencillo.

Solo tienes que ingresar a este sitio web https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ y al igual que en el caso anterior, seleccionar uno de los motivos que te orilló a suspender por un tiempo tu actividad en Instagram.

Finalmente podrás concluir el proceso con tu contraseña y cuando estés preparado volver a habilitar tu cuenta sin el mayor problema. Solo ten en cuenta que mientras tú cuenta esté inhabilitada los demás usuarios no podrán encontrar tu usuario hasta que lo des de alta nuevamente.