Cómo activar el modo Dragon Ball en WhatsApp: ¡Dale un toque divertido a tus chats!

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, se esfuerza constantemente por actualizar y mejorar sus funciones con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus usuarios.

La plataforma de Meta ofrece una amplia gama de características que permiten la personalización y facilitan la comunicación inmediata en diversos aspectos de la vida, tanto en el ámbito laboral como personal. Entre estas funciones se incluyen el envío de notas de voz, llamadas y videollamadas, la posibilidad de crear encuestas en los chats y la opción de compartir estados simultáneamente.

Te puede interesar: Los videojuegos de PlayStation de Sony generarán 450 millones en ingresos al ser lanzados en PC



En cuanto a la personalización, WhatsApp brinda a sus usuarios la oportunidad de ajustar la apariencia de la aplicación a sus gustos y aficiones a través de herramientas que permiten modificar ciertos elementos visuales.

Por ejemplo, ¿cómo activar el "modo Dragon Ball" en WhatsApp? Para hacer uso de esta personalización temática, el usuario puede descargar una aplicación que le ayudará a modificar la apariencia con motivos de Dragon Ball.

Es importante tener en cuenta que en esta ocasión no se requiere el uso de plataformas conocidas como WhatsApp Plus ni la descarga de archivos APK, ya que estas opciones no son confiables y podrían contener programas maliciosos que comprometan la privacidad o dañen el dispositivo.

Para comenzar la personalización, es necesario reemplazar el icono de la aplicación por uno relacionado con Dragon Ball. A continuación, se detallan los pasos para lograrlo:

1. Descargar una imagen en formato PNG del logo de Dragon Ball, que se puede encontrar mediante una búsqueda en Google o en servicios de imágenes como Favpng, Pngtree o Dreamstime.

2. Descargar la aplicación Nova Launcher desde Google Play Store.

3. Instalar Nova Launcher, abrir la aplicación y seleccionar el icono de WhatsApp.

4. Seleccionar la opción "Editar", luego acceder a "Aplicaciones" y buscar la imagen descargada previamente.

5. Elegir la imagen y ajustar su tamaño como icono.

6. Una vez realizados los ajustes, la plataforma permitirá visualizar el nuevo icono.

7. Pulsar en "Listo" para aplicar la modificación al icono de la aplicación de mensajería.

Posteriormente, se debe modificar la imagen de fondo de los chats para continuar con la personalización en modo "Dragon Ball" en WhatsApp. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Descargar una fotografía o imagen relacionada con Dragon Ball desde redes sociales, la galería del teléfono o mediante una búsqueda en Google.

2. Ingresar a la configuración de WhatsApp tocando el ícono de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. Acceder a la opción "Ajustes", luego seleccionar "Chats" y elegir "Fondo de pantalla".

4. Pulsar en el botón "Cambiar".

5. Seleccionar la opción "Mis fotos" y elegir la imagen descargada anteriormente.

6. Ajustar el tamaño de la imagen en pantalla y pulsar en "Establecer como fondo de pantalla".

Para completar la personalización, es necesario cambiar la imagen de fondo del teclado digital del smartphone para que también tenga una apariencia basada en Dragon Ball.

A continuación, se detallan los pasos para lograrlo, utilizando la aplicación GBoard:

1. Descargar imágenes relacionadas con la película o videojuegos de Dragon Ball desde Google.

2. Abrir cualquier chat en WhatsApp.

3. Tocar el campo de texto para que aparezca el teclado en pantalla.

4. Pulsar el ícono de los tres puntos consecutivos para abrir la configuración del teclado.

5. Seleccionar la opción "Tema" y luego elegir "Mis Temas".

6. Escoger la imagen previamente descargada.

7. Ajustar el tamaño de la fotografía, pulsar en "Siguiente", luego tocar en "Listo" y finalmente pulsar en el botón "Aplicar".