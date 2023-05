Comisión Europea acepta la compra de Activision Blizzard por Microsoft

La Comisión Europea emitió su veredicto sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Contrario a lo que realizó la Comisión de Autoridades y Competencia del Reino Unido (CMA), la Comisión Europea se puso del lado de Microsoft y aprobó el acuerdo.

Mediante un comunicado, el regulador explicó que decidió estar de acuerdo con la compra debido a todos los remedios y concesiones que Microsoft ha llevado a cabo en los últimos meses. La Comisión Europea pidió algunas concesiones más respecto al juego en la nube. De esta manera garantiza que la compra representará una mejora para el sector emergente, indica Level Up.

Comisión Europea descarta daños a industria por compra

La Comisión Europea dijo que hizo una investigación detallada para analizar cada punto de esta compra. Así, llegó a la conclusión de que Microsoft no dañará a sus competidores en consolas y servicios de suscripción con la adquisición de Activision Blizzard.

Desde su perspectiva, el gigante tecnológico no cuenta con razones para dejar de distribuir juegos de Activision en plataformas de Sony. El organismo considera que Microsoft no dañaría a sus rivales incluso si se quedará con ciertos juegos del estudio, como Call of Duty.

“Incluso sin poder ofrecer este juego específico, Sony podría aprovechar su tamaño, extenso catálogo de juegos y posición en el mercado para defenderse de cualquier intento de debilitar su posición competitiva”, dijo la Comisión Europea.

En cuanto al mercado de juego en la nube, el regulador llegó a conclusiones parecidas a la CMA, pues señaló que Microsoft puede aprovechar las franquicias de Activision Blizzard para ganar un lugar privilegiado en el sector. Sin embargo, propuso unos remedios que le permitirá a Microsoft continuar.

Deverán realizar más concesiones sobre el juego en la nube

Para poner fin al problema relacionado con el juego en la nube, las compañías ofrecerán una licencia gratis a los consumidores de Europa que les permitirá transmitir “todos los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard para PC y consolas para los que tienen una licencia”.

El organismo añadió que Activision Blizzard no da en la actualidad licencias de sus juegos en servicios de juego en la nube. Sin embargo, con esta concesión, los jugadores que compren por lo menos un título de la compañía tendrán derecho a transmitir sus títulos en cualquier servicio de juego en la nube.

“La Comisión concluyó que la adquisición propuesta, modificada por los compromisos, ya no plantearía problemas de competencia y, en última instancia, generaría beneficios significativos para la competencia y los consumidores. La decisión de la Comisión está supeditada al pleno cumplimiento de los compromisos. Bajo la supervisión de la Comisión, un síndico independiente estará a cargo de monitorear su implementación”, finalizó el regulador.