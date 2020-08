Colores seleccionados de DualShock para PS4 regresarían

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía Sony está recuperando algunas de las opciones de color del controlador DualShock 4 más raras y queridas a partir de este mes, así lo anunció la compañía en una publicación en su blog.

Entonces, en caso de que necesites un nuevo control de PlayStation 4 y no estés planeando obtener un PlayStation 5 por el momento, Sony ha confirmado que estos controladores no funcionarán con los juegos de PS5, pero jugarán títulos de PS4 compatibles con versiones anteriores, por lo que puede que al menos obtengas una de las opciones más elegantes disponibles.

"La familia de controladores inalámbricos DualShock 4 ha seguido creciendo desde su lanzamiento hace casi siete años. Hemos introducido más de 25 colores en total a nivel mundial, que van desde el clásico Jet Black y Wave Blue hasta el ecléctico Sunset Orange y Red Crystal", se puede leer en la publicación del blog de Steve Schwartz, gerente senior de Sony para marketing de PS VR y periféricos.

Hoy, nos complace anunciar que este agosto traemos de vuelta algunos de los diseños con estilo más recientes en los minoristas participantes a nivel mundial, incluidos Berry Blue, Red Camouflage, Rose Gold y Steel Black. Consulte con sus minoristas locales la disponibilidad y el precio". Todos los colores renovados, incluido el "azul baya" y el "camuflaje rojo", ya están disponibles en el sitio web de PlayStation de Sony en los Estados Unidos.

A precio completo, que se fija en 64. 99 dólares. Pero si esperabas un descuento o la opción de comprar localmente en un minorista como Best Buy o GameStop, es posible que debas esperar un poco más tarde en el mes para conseguirlo. Cabe señalar que Sony confirmó que su controlador de PS4 existente no funcionará con juegos de PS5.

"Creemos que los juegos de PS5 deberían aprovechar las nuevas capacidades y características que estamos trayendo a la plataforma, incluidas las características del controlador inalámbrico DualSense", dijo Sony en un comunicado.

Asimismo Sony indicó que los controladores DualShock 4 existentes y los controladores de PS4 de terceros con licencia oficial "funcionarán con los juegos de PS4 compatibles". Sony no enumera sus juegos compatibles, pero la compañía confirma que los volantes de carreras, los arcade sticks y los flight sticks con licencia oficial funcionarán con los juegos de PS5 y los juegos de PS4 compatibles.

Los controladores de movimiento PS Move existentes de Sony y el controlador PlayStation VR Aim también funcionarán con los juegos compatibles de PS VR en la PS5. Esto significa que los propietarios de PS5 necesitarán comprar controladores adicionales para jugar juegos de PS5, al igual que los controladores de PS3 no funcionan en la PS4.

Si bien los controladores Xbox 360 de Microsoft no funcionaron en Xbox One, la compañía se ha comprometido a admitir los controladores Xbox One en la próxima consola Xbox Series X. Microsoft ha realizado solo cambios menores en su controlador Xbox Series X, lo que le permite a la compañía más libertad para que el hardware existente funcione con juegos futuros.

Sony, por otro lado, ha diseñado su controlador PS5 DualSense alrededor de disparadores adaptativos, un micrófono integrado y una nueva tecnología de retroalimentación háptica. Incluso el juego de PS5 que se incluye con la consola, "Astro's Playroom", parece un escaparate de las nuevas funciones del control DualSense.