China pone en órbita el "primer satélite 6G en pruebas del mundo"

En China ya experimentan con el 6G, el país asiático ha lanzado lo que afirma que es el primer satélite 6G del mundo al espacio. La idea es probar las nuevas bandas de espectro que se utilizarán para la transmisión de datos por 6G en el futuro.

Actualmente el desarrollo del 6G está en una fase temprana. Esto significa que ni la tecnología está lista ni el uso que se le va a dar está claro. Al no haber aún un estándar comercial, su uso y despliegue aún depende de muchísimos factores. Pero uno de los primeros pasos para avanzar en ello es probar la viabilidad de la tecnología en nuevas bandas del espectro.

"El primer satélite 6G del mundo" fue uno de los trece satélites enviados al espacio esta semana pasada. Lo hizo en un Long March-6 (Chang Zheng 6), los cohetes de lanzamiento chinos, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en la provincia de Shanxi, China.

Si bien no se ha definido cómo va a ser exactamente el 6G, sí que se espera unas mejoras significativas con respecto al 5G. Para ello se estima que proporcionará velocidades muy superiores (hasta 100 veces más rápido) y una latencia mucho menor. Otro aspecto a tener en cuenta son las bandas utilizadas, seguramente se pase de los gigahercios (GHz) a los terahercios (THz), indica Xataka.

Precisamente con lo que va a experimentar el nuevo satélite de China es con las bandas THz. El satélite probará el rendimiento del espectro de terahercios en el espacio para ver cuáles son sus capacidades de transmisión. En principio un 6G por el espectro de terahercios debería proporcionar una mejora importante a los servicios de Internet por satélite (hola Starlink), que tradicionalmente se han visto limitados por problemas de velocidad, capacidad y latencia.

Aún queda mucho para que veamos un despliegue comercial para el 6G. Además, no sólo China está experimentando con ello. Estados Unidos lo hace por su parte, el proyecto 6Genesis también en Finlandia y Samsung y Huawei no se quedan atrás. Probablemente para finales de la década tengamos finalmente algo más establecido. Y, si bien no se ha decidido si la tecnología que está probando China va a ser la utilizada en el estándar, es interesante ver avances como este.